Säljare S-Blommor
2026-01-10
Som säljare hos S-Blommor ansvarar du för att utveckla och vårda kundrelationer samt driva försäljningen av våra produkter. Rollen är både operativ och relationsinriktad.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av försäljning.
• Är affärsdriven, självgående och strukturerad.
• Är duktig på att bygga långsiktiga relationer.
• Trivs med ansvar och eget driv.
• Har god kommunikativ förmåga i svenska.
• Har intresse för växter och gröna produkter (meriterande men inget krav)
• Körkortsbehörighet B erfodras.
Vi erbjuder
• En anställning i ett stabilt och växande företag
• Möjlighet att påverka och utveckla försäljningen på ett eget distrikt.
• Trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
• Ett engagerat team och familjär företagskultur
Anställningsform
Heltid. Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:peter@sblommor.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Service Blommor Bohuslän/Dal AB
(org.nr 556433-6716), http://sblommor.se
