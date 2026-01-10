Säljare S-Blommor

Service Blommor Bohuslän/Dal AB / Säljarjobb / Uddevalla
2026-01-10


Publiceringsdatum
2026-01-10

Om tjänsten
Som säljare hos S-Blommor ansvarar du för att utveckla och vårda kundrelationer samt driva försäljningen av våra produkter. Rollen är både operativ och relationsinriktad.

Vi söker dig som
• Har erfarenhet av försäljning.
• Är affärsdriven, självgående och strukturerad.
• Är duktig på att bygga långsiktiga relationer.
• Trivs med ansvar och eget driv.
• Har god kommunikativ förmåga i svenska.
• Har intresse för växter och gröna produkter (meriterande men inget krav)
• Körkortsbehörighet B erfodras.
Vi erbjuder
• En anställning i ett stabilt och växande företag
• Möjlighet att påverka och utveckla försäljningen på ett eget distrikt.
• Trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
• Ett engagerat team och familjär företagskultur

Anställningsform

Heltid. Tillsvidareanställning med inledande provanställning.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:
peter@sblommor.se
Urval och intervjuer sker löpande.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Service Blommor Bohuslän/Dal AB (org.nr 556433-6716), http://sblommor.se
KURÖDSVÄGEN 10 (visa karta)
451 55  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9677054

