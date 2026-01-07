Säljare Relining Sundsvall
Renoa Group Sverige AB / Säljarjobb / Sundsvall Visa alla säljarjobb i Sundsvall
2026-01-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renoa Group Sverige AB i Sundsvall
, Gävle
, Mora
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bevara värdet i svenska hem - och samtidigt göra skillnad för framtidens boende?
Bara under 2025 kommer vi att förnya omkring 800 villors avloppssystem. Våra kunder ger oss toppbetyg, med ett genomsnitt på 4,4 av 5 i nöjdhet. Hemligheten bakom framgången? Vi satsar helhjärtat på våra medarbetare.
Nu växer vi! Över en miljon svenska villor står inför behovet av att renovera sina avloppssystem - och vi söker fler kollegor som vill vara med på resan. Hos oss arbetar du med försäljning av relining av avloppsrör för villaägare och småfastigheter, samtidigt som du bidrar till att spara naturresurser och förlänga livslängden på befintliga hem.
Vi erbjuder:
Starkt team & gemenskap - vi stöttar och lyfter varandra
Rätt verktyg & utbildning - så du kan lyckas i rollen
Provisionsbaserad lön - för vinnarskallar finns inget lönetak
Flexibla arbetstider - frihet under ansvar
Friskvårdsbidrag - för en hälsosam vardag
Företagsevent - från kick-offer till lokala aktiviteter
Om rollen som Säljare inom Relining
Som säljare på Renoa får du ett självständigt och utmanande jobb ute på fältet, där du driver hela försäljningsprocessen - från kundanskaffning och tekniskt kundmöte till offert och avslut. Du rapporterar till Anders Ridström, Försäljningschef och blir en viktig del av vårt framgångsrika team.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Du tar ansvar för att generera nya kundmöten
Boka och genomföra behovsanalys och tekniska kundbesök med hjälp av kamerautrustning
Tar fram offertförslag och sälja in relining hemma hos våra kunder
Dokumenterar och följer upp kundkontakter i vårt CRM
Tar ansvar för att nå individuella, teamets och företagets mål
Är du vår nästa stjärnsäljare?
Vi letar efter dig som vill ta nästa steg i din säljkarriär och växa tillsammans med oss!
Har du tekniskt intresse och vill lära dig mer om smarta renoveringslösningar?
Vill du ta ansvar för hela säljprocessen och älskar varierande arbetsuppgifter?
Är du en driven säljare som brinner för att göra affärer och bygga långsiktiga kundrelationer?
Behärskar du kommunikation och förhandling - och vet hur man vänder invändningar till möjligheter?
Är du tävlingsinriktad, uthållig och målmedveten, men också en lagspelare som gillar att nå framgång tillsammans med andra?
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av fältsälj/utesälj
IT-vana, gärna inom CRM och digitala offertverktyg
Svenska i tal och skrift (engelska är ett plus)
B-körkort
Om du dessutom är social, strukturerad och redo att ta ansvar för din egen framgång - då kan du vara precis den stjärna vi söker!
Vill du vara med och driva försäljningen av framtidens smarta lösningar inom fastighetsrenovering?
Är du ärlig och alltid sätter kunden först, gillar att ta stort eget ansvar, ser värdet av att vinna som lag och har modet att utmana dig själv och andra för att utvecklas? Då delar du våra grundläggande värderingar! Läs mer om vår kultur här: https://renoa.se/jobba-hos-oss/
Som slutkandidat kommer det att genomföras digital referenstagning och bakgrundskontroll via vår leverantör Refapp. Vi kommer att hantera ansökningar löpande och annonsen kan därför komma att tas ner före sista ansökningsdatum. Med det sagt, vänta inte med att skicka in din ansökan!
Mer information om tjänsten får du av Sofi Ödman, +46 72 841 14 24, ring och fråga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7010039-1776348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renoa Group Sverige AB
(org.nr 559184-2389), https://renoagroupsverige.teamtailor.com
Arbetsledarvägen 10 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renoa Sverige Jobbnummer
9670826