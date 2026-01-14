Säljare / Ordermottagare
2026-01-14
Säljare / Ordermottagare till Höganäshuset
Plats: Högdalen, Stockholm
Omfattning: Heltid
Om Höganäshuset
Höganäshuset erbjuder kakel, klinker och badrumsinredningar från några av Europas ledande leverantörer. Vår utställning i Högdalen är en av Sveriges största och är uppbyggd enligt vår filosofi - att alltid visa produkterna i sin verkliga miljö. Kontor och utställning ligger i direkt anslutning till varandra, vilket skapar en nära och effektiv arbetsmiljö.
Nu söker vi en säljare/ordermottagare som vill bli en del av vårt team.

Om tjänsten
Som säljare på Höganäshuset har du en bred och varierad roll där du arbetar nära både kunder och leverantörer. Du är en viktig del i hela processen - från första kundkontakt till färdig order.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ordermottagning och orderhantering
Kundkontakt och försäljning i butik
Rådgivning kring produkter och lösningar
Kontakter med leverantörer
Administrativa uppgifter kopplade till försäljning och orderflöde
Om dig
Vi söker dig som trivs i en verksamhet med rak och tydlig kommunikation, korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Du är serviceinriktad, strukturerad och tycker om att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning och kundkontakt
God administrativ förmåga
Vana av att arbeta i affärssystem
Goda kunskaper i Excel och Word
Meriterande:
Erfarenhet av affärssystemet Pyramid
Erfarenhet från kakel-, badrums- eller byggrelaterad bransch
Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med starkt varumärke
En inspirerande arbetsmiljö i en av Sveriges största utställningar
Ett sammansvetsat team och korta beslutsvägar
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och branschkunskap

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: ansokan@hoganashuset.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare/Ordermottagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Höganäshuset AB
Stallarholmsvägen 31

124 59 BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9683463