Säljare & mötesbokare - BRF
Mickes Fönsterputs och Städ AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mickes Fönsterputs och Städ AB i Stockholm
, Tyresö
eller i hela Sverige
Säljare & mötesbokare - BRF
Om jobbet
Optimal Trappstädning är ett väletablerat företag specialiserat på trappstädning för bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Vi är kända för vår höga kvalitet och våra långvariga kundrelationer - många av våra kunder har varit med oss i flera år. Nu söker vi dig som vill vara en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxt!
Om rollen
Som Kundmötesansvarig kommer du att arbeta både med att skapa nya kundkontakter och att representera företaget vid kundmöten. Du kommer att kontakta bostadsrättsföreningar, boka in möten och delta vid dessa för att presentera våra tjänster och bygga relationer. Ditt arbete är en viktig del i att öppna dörrar, skapa förtroende och driva vår försäljning framåt.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Proaktivt kontakta BRF:er via telefon och e-post
Boka in och delta i kundmöten
Presentera våra tjänster på ett professionellt och engagerande sätt
Skapa och underhålla listor på potentiella kunder
Följa upp tidigare kontakter och bygga långsiktiga relationer
Arbeta mot tydliga mål och provision
Vi söker dig som
Har ett starkt driv och tycker om att prata med människor
Är trygg i att både boka och genomföra möten
Är uthållig och trivs med att arbeta mot resultat
Har en professionell och trevlig framtoning
Är självgående och strukturerad
Tidigare erfarenhet av försäljning, mötesbokning eller kundbesök är meriterande men inget krav - vi lär dig gärna!
Meriterande (men inget krav)
Tidigare erfarenhet av försäljning, mötesbokning eller kundbesök
Körkort B - automat räcker
Erfarenhet av att arbeta med människor, exempelvis inom butik, service eller reception
Du måste bo i Stockholm pga du kommer gå på kundmöten i Stockholm.
Vi erbjuder
Heltidstjänst med provisionsbaserad lön och god möjlighet till hög inkomst
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Introduktion och coachning för att du ska lyckas
Ett företag med hög kundnöjdhet och tjänster som är lätta att sälja in
Vill du vara med på vår resa och bidra till att fler BRF:er får en bättre trappstädning?
Ansök idag och bli en del av Optimal Trappstädning!
Vi anställer så fort vi hittat rätt kandidat, med möjlighet till start redan 1 september! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: niklas@optimaltrappstadning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mickes Fönsterputs och Städ AB
(org.nr 556842-2371) Arbetsplats
Mickes Fönsterputs & Städ AB Jobbnummer
9461219