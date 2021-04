Säljare med tekniskt intresse sökes till spännande tjänst i Väst - Framtiden i Sverige AB - Säljarjobb i Västerås

Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Västerås2021-04-02Är du social, resultatinriktad och framåt, vill du dessutom kunna kombinera ett tekniskt intresse med kundkontakt och försäljning? Perfekt! Då är det dig vi söker!2021-04-02Som säljare hos vår kund kommer du att jobba med uppsökande och relationsbyggande försäljning. Du prospekterar och bokar möten för att få komma ut till kund och sälja företagets konsulttjänster inom webbutveckling och mobila applikationer. Du förväntas jobba med både stora och små projekt där det är viktigt med både kommunikation till din chef och teammedlemmar. Du kommer utgå från Västeråskontoret där det finns stöttning att få från seniora kollegor och chef. Tjänsteresor kan förekomma då du har möjlighet att göra affärer runt om i Sverige och världen, det är upp till dig! Arbetet är mycket självständigt och kräver att du är självgående samtidigt som du är en lagspelare.Vår kund har funnits sedan 2008 och har idag inte bara kunder i Sverige utan kunder världen över som de hjälper med webbutveckling och mobila applikationer. Från deras team på 7 i Västerås till över 50 tekniska experter, är deras fokus alltid att ta kundens idéer till nästa nivå. Vår kund jobbar med allt från stora kunder till de mindre nystartade företagen. Med utvecklingsgrupper på plats men också offshore jobbar de tillsammans med sina kunder för att omvandla visioner till tjänster och produkter.Företaget lägger stor vikt vid sina anställdas utveckling och ger stort utrymme för kreativitet och frihet i arbetet.Mer information om företaget och tjänsten lämnas under intervjun.För att trivas i rollen som säljare ser vi att du är en person som drivs av resultat, lösningar och kundnöjdhet. Du har en bakgrund inom branschen, antingen från arbetserfarenhet eller utbildning. Vidare så är du inte rädd för att jobba självständigt men trivs också med att samarbeta med dina kollegor. Som person tycker du om att skapa nya möjligheter och relationer. Är du kanske studerande idag och söker ett deltidsjobb finns goda möjligheter till heltid på sikt men också att delta i projekten som utvecklare.Skallkrav:Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund, meriterande om du jobbat med mjukvaruutveckling alternativt jobbat som teknisk säljareSvenska och engelska tal & skriftKörkort BTidigare erfarenhet av försäljningSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera talanger, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Omfattning: HeltidStart: Omgående eller enligt överenskommelseLön: Fast + rörligOrt: VästeråsKontaktperson(er)Linus Oscarsson PASista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671093