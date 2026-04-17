Säljare inom SEO
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-04-17
Om rollen
Har du testat på sälj i runt ett år och är nyfiken på affärer mellan bolag? Då kan det här vara rätt steg för dig. Vi söker någon som vill lära sig mer, ta ansvar och utvecklas i en roll där relationer och affärer står i fokus.
Vad du gör hos oss
I rollen jobbar du med att hitta nya kontakter, prata med företag och vara med i affärsdialoger. Du får också ta hand om befintliga kunder och successivt bygga egna samarbeten. Du sitter i Stockholm och har alltid erfarna kollegor nära till hands som stöttar och coachar dig.
Vi tror att du har
Arbetat med försäljning i minst ett år
Vana av att jobba mot tydliga mål
Lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska
Grundläggande koll på digitala kundsystem (inget krav men plus)
Vem du är
Nyfiken på att växa inom företagsförsäljning
Självständig men gillar att jobba tillsammans med andra
Gillar struktur men tar också egna initiativ
Är bra på att skapa förtroende i möten med människor
Det här får du
En tydlig väg vidare mot mer avancerade säljroller
Utbildning och personlig vägledning längs vägen
Trygg grundlön kombinerad med möjlighet till extra ersättning
Ett modernt kontor med högt tempo, energi och utvecklingsfokus
Känns det här som nästa steg för dig? Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Stockholm
)
113 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekryterare
Amir Stein amir@kraftsam.se +46707770288 Jobbnummer
