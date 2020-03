Säljare inom Digital native & sales - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2020-03-10Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning.BolagetBolagets affärsidé bygger på den starkaste kraften att påverka, nämligen en väns rekommendation! Bolagets vision är att knyta konsumentvaruföretag närmare sina konsumenter genom att skapa en direktdialog och kunna lyssna på vad de tycker om deras produkter och tjänster. Redan från början använde bolaget, förutom sajten, nyhetsbrev även bloggar för att sprida budskapet till en större skara människor. I takt med att sociala media har ökat lavinartat har bolaget lanserat nya produkter och integrerat bloggar, Facebook, Twitter mm i sitt erbjudande.Bolaget har nu två huvudsakliga verksamhetsområden, alla inom Word of Mouth Marketing (WoMM) och Social Media Marketing (SMM) samt Content- Native annonsering.Om digVi söker en driven och motiverad person som är grym på att sälja och att prata medieplan, marknadsföringsstrategier, digital marknadsföring med direktkunder och mediebyråer! Som säljare hos vår kund får du kombinationen av en kreativ och målinriktad arbetsplats tillsammans med ett säljtänk som går på tvärs med traditionell försäljningsstrategi. Hos bolaget kommer du att arbeta med nykundsbearbetning med hjälp av varma leads, genom komplex försäljning, direkt mot ledningsgrupper. Bolaget är främst på jakt efter en person med ett par års erfarenhet, men låser oss inte vid antal år eller tidigare meriter. Du behöver med andra ord inte andas sälj, men får gärna vara en tävlingsmänniska och en självdriven och resultatfokuserad person som älskar försäljning.Meriterande kompetensErfarenhet av B2B-försäljningErfarenhet av Inbound Marketing/Inbound SalesErfarenhet av försäljning av webb/digtala lösningarGymnasial utbildningArbetslivserfarenhet gärna mediesäljare, 1-2 års erfarenhetPå företaget är kollegorna flexibla, tycker om att bolla idéer i landskapet och låter alla komma till tals.För att bli framgångsrik i rollen som säljare här krävs det karaktär och drivkraft och vi värdesätter särskilt dessa egenskaper:Ett strategiskt tänk: Att arbeta som säljare handlar om att hitta vassa (och ibland nischade) lösningar som matchar kundens utmaningar och behov. Du tänker snabbt, skapar lösningen tillsammans med kunden och har inga problem med att bli utmanad av komplex försäljning.Förmåga att prioritera: På en byrå skjuts det bollar kors och tvärs, i tid och otid. Därför krävs en förmåga till att känna av och prioritera vad som ska ske först, när det är dags att lägga annat åt sidan och i vilka lägen du bör säga stopp.En digital native: Som säljare här behöver du ha stenkoll på digitala medier, brinna för utvecklingen inom webb och triggas av nya potentiella projekt. Vi tror också att du redan idag är aktiv i dina egna sociala medier-kanaler och en tongivande person inom ditt eget nätverk.AnsökanI denna rekrytering lämnas ansökan via Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se 2020-03-10Sista dag att ansöka är 2020-03-24Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5141287