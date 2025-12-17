Säljare / inköpare frukt & grönt
Vi söker en stresstålig lösningsorienterad säljare/inköpare som har en god kommunikativ förmåga. Du är nyfiken, driven och initiativrik med en näsa för bra affärer.
Du har erfarenhet av försäljning men inget krav, helst en ekonomiutbildning i grunden. Erfarenhet från liknande bransch, frukt & grönt eller livsmedelsbutik är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även engelska. Goda kunskaper i Microsoft 365 som word, excel och teams etc.
Vi fäster stor vikt vid att du är utåtriktad och social.
Arbetsuppgifter: Försäljning och inköp av frukt & grönt i ett tajt sammansvetsat gäng vid vårt tradingbord.
OBS! Ansökan ENDAST via mail!
Tillträde diskuteras.
Vi är ett grossist- och import företag inom frukt & grönt.
Vi har även en egen bananmogningsanläggning i Helsingborg.
Familjeägt företag som funnits i branschen sedan 1930. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: markus.borg@kalundbladh.se Arbetsgivarens referens
