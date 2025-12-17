Säljare / inköpare frukt & grönt

K A Lundbladh AB / Säljarjobb / Helsingborg
2025-12-17


Vi söker en stresstålig lösningsorienterad säljare/inköpare som har en god kommunikativ förmåga. Du är nyfiken, driven och initiativrik med en näsa för bra affärer.
Du har erfarenhet av försäljning men inget krav, helst en ekonomiutbildning i grunden. Erfarenhet från liknande bransch, frukt & grönt eller livsmedelsbutik är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även engelska. Goda kunskaper i Microsoft 365 som word, excel och teams etc.
Vi fäster stor vikt vid att du är utåtriktad och social.
Arbetsuppgifter: Försäljning och inköp av frukt & grönt i ett tajt sammansvetsat gäng vid vårt tradingbord.
OBS! Ansökan ENDAST via mail!
Tillträde diskuteras.

Vi är ett grossist- och import företag inom frukt & grönt.
Vi har även en egen bananmogningsanläggning i Helsingborg.
Familjeägt företag som funnits i branschen sedan 1930.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: markus.borg@kalundbladh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säljare/inköpare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K A Lundbladh AB (org.nr 556311-2274), http://www.kalundbladh.se
Rännarbanan 12 (visa karta)
250 05  HELSINGBORG

Arbetsplats
K A Lundbladh AB

Kontakt
Markus Borg
markus.borg@kalundbladh.se

Jobbnummer
9650029

