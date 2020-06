Säljare/göta Energi/b2b/16.800 Kr I Garantilön - Home Call Sweden AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Home Call Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-06-04Efter 5 år fortsätter framgångsresan. Home Call är idag en nyckelspelare inom återförsäljning och har genom rätt tänk och arbetssätt lyckats stå ut ur mängden! Kärnverksamheten består av uppsökande försäljning genom telefon, butik och event där ett kvalitativt och professionellt förhållningssätt alltid står i fokus. Vi är långvariga samarbetspartners med välkända varumärken såsom Telenor, Fortum och Göta Energi.Vi söker engagerade och drivna säljare till ett pågående projekt för Sveriges fjärde största elbolag: Göta Energi. Din uppgift är att med telefonen som främsta arbetsverktyg kontakta företag (B2B) i behov av förmånliga el-avtal. Du kommer att ingå i ett väl sammansvetsat team under ledning av en dedikerad coach och aktivt arbeta mot uppsatta försäljningsmål.Aldrig arbetat med försäljning tidigare? Inga problem! Vår utbildningscoach ser till att du får en flygande start inom försäljning och hjälper dig lägga grunden för en bra tid på Home Call. Vi genomför dessutom regelbundna medarbetarsamtal under din första tid som anställd för att säkerställa att du kommit igång på bästa sätt.Erfaren säljare? Välkommen! Vi samarbetar enbart med seriösa leverantörer och anstränger oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar åt dig som senior säljare. Vi har anpassat vår verksamhet så att du enkelt kan komma in och börja leverera. Har du dessutom ambitionen att arbeta som teamleader eller coach i framtiden kan det här vara den perfekta möjligheten för dig att nå dina mål!Oavsett dina tidigare erfarenheter anser vi att dina personliga egenskaper är det mest centrala. Om du är driven, målinriktad och har ambitionen att påverka din inkomst utan begränsningar kommer vi garanterat att ha ett meningsfullt utbyte. Utöver roliga tävlingar där du har chans att vinna fina priser såsom Airpods, TV och resor kan du även förvänta dig följande som anställd på Home Call:Anställningsvillkor:Kontor med svårslagen utsikt över vackra LiljeholmsvikenHeltidstjänstGarantilön 16.800 kr + provisionUtvecklingsmöjligheterKollektivavtalTjänsten skall tillsättas omgående och vi ser fram emot din ansökan!Fler frågor kring tjänsten? Är du den perfekta kandidaten och vill ringa för att presentera dig? Tveka inte att kontakta rekryteringsansvarig Alni Sharifpour! Alni Sharifpour08-12150708Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-06-04Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-30Home Call Sweden AB5253299