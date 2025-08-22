Säljare för digitala lösningar!
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en ambitiös säljare som brinner för att hjälpa företag effektivisera sina processer med digitala lösningar? Vi söker en säljare som vill vara med och förändra hur medelstora företag i Norden hanterar sina ekonomiska och administrativa system genom avancerad ERP-teknologi.
Om oss: Vi erbjuder en innovativ plattform som integreras sömlöst med ledande ERP-system som NetSuite. Vår lösning förbättrar och förenklar redovisning, löner, fakturering och rapportering, vilket sparar både tid och pengar för företag. Genom att kombinera automation med djupgående insikter i finansiella data hjälper vi företag att optimera sina finansiella flöden och uppnå högre produktivitet.
Din roll: Som säljare kommer du att vara en nyckelperson i att driva försäljning och bygga långsiktiga relationer med medelstora företag som söker förbättra sin finansiella hantering genom våra ERP-lösningar. Du kommer att ansvara för att identifiera och prospektera nya kunder, genomföra produktpresentationer och hjälpa företag att se de verkliga fördelarna med vår teknologi. Du kommer också att vara delaktig i att bygga partnerskap och skapa strategiska försäljningsplaner för att nå våra gemensamma mål.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom ERP-lösningar eller tech
Är en expert på att förstå kundens behov och föreslå effektiva lösningar
Är van vid att driva hela försäljningscykeln från första kontakt till avslut
Har god förståelse för ERP-system och deras roll i företags digitalisering
Är självgående, resultatorienterad och motiveras av att nå mål och leverera resultat
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i ett innovativt och växande företag med stor potential
En dynamisk och utmanande arbetsmiljö där du får utveckla dina säljtekniker
Konkurrenskraftig lön med bonus och andra förmåner
Flexibla arbetsvillkor och en modern arbetsplats
Om du har erfarenhet inom ERP-försäljning och söker en roll där du får påverka och driva affärsresultat, då är det här rätt utmaning för dig! Skicka din ansökan och CV till oss och bli en del av vårt team redan idag!Publiceringsdatum2025-08-22Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9470303