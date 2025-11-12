Säljare eller Solcellsinstallatör redo för projekt?
Experis AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i framkant av den gröna omställningen och bidra till att fler företag väljer hållbara energilösningar? Vi söker nu en engagerad säljare med erfarenhet från solcellsbranschen till ett uppdrag i Skåne.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I rollen ansvarar du för att boka och genomföra möten med företag inom solcellsbranschen för att informera om vår kunds innovativa produkter. Du kommer att få en prospektlista med potentiella företag att kontakta. Ditt uppdrag är att:
*
Boka möten med företag i branschen
*
Genomföra kundbesök och informera om vår kunds produkter
*
Identifiera behov och intresse för kundens produkter
*
Vid intresse boka säljmöten med seniora säljare
Detta är en kundnära roll som kombinerar telefonkontakt med kundbesök runt om i Skåne.
Vem är du?
Vi söker dig som har bakgrund inom solcellsbranschen, gärna som installatör, projektledare, säljare eller tekniker, och som nu vill ta steget mot en mer kundnära och relationsskapande roll.
Du är:
*
Van vid att tala med kunder och trivs i mötet med människor
*
Självständig, strukturerad och målmedveten
*
Tekniskt kunnig och har förståelse för solcellsinstallationer
*
Innehar B-körkort
Vårt erbjudande
* Möjligheten att arbeta med en spännande och växande bransch i ett roligt projekt
*
Ett uppdrag där du kombinerar teknik, kundkontakt och hållbarhet
* Frihet under ansvar
*
Bra Grundlön + resultatbaserad bonus
*
Stöd och introduktion från erfarna säljare
* Du utgår hemifrån Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "c40235e8-aeba-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Felicia Ahlin felicia.ahlin@manpower.se Jobbnummer
9602193