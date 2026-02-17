Säljare Danderyd
Älskar du att göra affärer? Motiveras du av att skapa goda kundrelationer? Då är det kanske dig vi söker som bilförsäljare till Bilia Mercedes-Benz i Danderyd, Stockholm.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säljare av våra nya bilar kommer du att arbeta självständigt i enligt med vår försäljningsprocess, från första kontakt med kund till avslutad affär. Proaktivt arbete är en naturlig del i ditt dagliga arbete. Kunder möter du i bilhallen men också ute på aktiviteter och över telefon. Det huvudsakliga målet är att, med en positiv och professionell inställning, bygga långsiktiga kundrelationer.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har erfarenhet av arbete med kunder eller servicetjänster och är trygg med att jobba proaktivt mot potentiella kunder. Det är meriterande med erfarenhet utav uppsökande försäljning. Även eftergymnasial utbildning inom försäljning och marknadsföring är meriterande. För denna tjänst ser vi att du har både vilja, motivation och ett tankesätt som präglas av att allt går att göra lösa på rätt sätt om man vill. Du letar inte efter snabba genvägar.
B-körkort är ett krav samt goda datorkunskaper. Du behärskar även svenska i både tal och skrift.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Bilia Mercedes-Benz anläggning i Danderyd, Stockholm. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
