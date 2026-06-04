Säljare av platsannonser (B2B)
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-04
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning där resultat verkligen räknas – och syns? Vi söker nu en driven och platsannonssäljare som vill ta nästa steg i sin karriär och vara med och utveckla vår affär inom nischade jobbsajter.
Om rollen
Som platsannonssäljare hos oss ansvarar du för hela säljprocessen – från prospektering till affär och uppföljning. Du kommer att arbeta med försäljning av platsannonser och employer branding-lösningar mot företag som vill nå rätt kandidater via våra specialiserade jobbsajter.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Aktivt identifiera och kontakta nya kunder
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Sälja platsannonser och kampanjlösningar främst via telefon och mail
Driva affärer från första kontakt till avslut
Arbeta mot tydliga mål och budget
Vi söker dig som:
Har dokumenterat goda säljresultat av platsannonslösningar
Är van vid uppsökande försäljning och trivs i ett högt tempo
Har stark kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende snabbt
Är självgående, strukturerad och resultatorienterad
Har branscherfarenhet
Vi erbjuder:
En roll med stor påverkan och möjlighet att växa
Attraktiv provisionsmodell utan tak
Stöttande team och korta beslutsvägar
Möjlighet att arbeta med Sveriges starkaste nischade jobbsajterSå ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka din ansökan redan idag och visa oss varför just du är rätt person för rollen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: niklas.eriksson@kggroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
Sandhamnsgatan 63 C (visa karta
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115 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9947105