Säljare / Auktionsmäklare till Blinto - OnepartnerGroup Sydost AB - Säljarjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB

OnepartnerGroup Sydost AB / Säljarjobb / Umeå2021-04-152021-04-15Blinto.se är en nätauktionstjänst för maskiner, fordon och andra professionella produkter, där tusentals budgivare från hela Europa lägger bud på intressanta objekt. Vi grundade Blinto hösten 2018 för att ge våra medlemmar och användare en komplett nätauktionstjänst byggt på modern digital teknik kombinerat med högsta personliga service. Vi verkar över Sverige och det ska vara enkelt att samarbeta med oss. Läs gärna mer på www.blinto.se Nu söker vi ytterligare en säljare/auktionsmäklare som kommer att ansvara för marknaden mellan Umeå och Luleå.Arbetet innebär att vara på resande fot inom din region med såväl inbokade som spontana kundbesök. Du kommer skapa samarbeten med partners inom väldigt många olika branscher på både kort och lång sikt. Förutom införsäljning av tjänsten arbetar du också med objektdokumentation där du tydligt beskriver objekt i text samt fotograferar och filmar. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med aktivt stöd från våra övriga mäklare och innesälj. Tjänsten utgår från hemmet.Vi söker dig som har jobbat med någon form av försäljning där du är van vid att bearbeta kunder via telefon, spontanbesök och nätverk. Alternativt kommer du ifrån maskin-, fordons- eller entreprenadbranschen. Du behöver ha B-körkort och tala och skriva svenska flytande, samt ha en god nivå att tala engelska. Det är meriterande om du har ett kontaktnät inom fordons-, åkeri- och entreprenadbranschen.För att trivas på Blinto.se tror vi att du har ett driv och disciplin för att kunna genomföra det antal besök som du förväntas göra dagligen. Du är ansvarstagande, engagerad, positiv och har en hög social kompetens för att bygga trygga kundrelationer. Som person sprider du positiv energi och gillar att arbeta mot tydliga mål. Vi arbetar i en positiv miljö med glada och ambitiösa medarbetare. Företaget består av drivna människor som sprider positiv energi, och som gillar att jobba hårt för att uppnå mål, samtidigt som man har roligt på jobbet.Tjänsten tillsätts per omgående och vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emma Hördegård på telefonnummer 0470 - 32 38 39.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-25OnePartnerGroup Sydost AB5693783