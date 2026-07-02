Säljare / Account Manager till Teknia Vimmerby AB
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2026-07-02
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, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
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eller i hela Sverige
Vill du ansvara för företagets försäljning och vara med och utveckla både affärer och kundrelationer i en verksamhet med en stark grund och tydlig ambition framåt?
Företagspresentation
Teknia Vimmerby AB är ett tillverkningsföretag inom metallindustrin med fokus på gjutning, bearbetning och montering av komponenter, främst till verkstads- och fordonsindustrin.
Bolaget är specialiserat på lättmetallgjutning i aluminium och magnesium och tillverkar komponenter med höga krav på precision och kvalitet.
Verksamheten bedrivs i Vimmerby och omfattar cirka 100 anställda. Bolaget är stabilt och lönsamt, med god försäljning och en stark finansiell grund.
Bolaget har sitt ursprung i Svensk Tryckgjutning, grundat 1967, och blev under 2023 en del av den internationella industrikoncernen Teknia Group genom ett förvärv. I samband med detta bytte verksamheten namn till Teknia Vimmerby AB.
Som en del av Teknia Group ingår bolaget idag i en internationell koncern som är tungt viktad till komponenter till olika delar inom fordonsindustrin.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Säljare / Account Manager ansvarar du för Teknia Vimmerbys försäljning och affärsutveckling. Du arbetar med både befintliga kunder och nykundsbearbetning, där fokus ligger på att utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa lönsamma affärer.
Rollen innebär ett nära samarbete med såväl kunder som interna funktioner och du ansvarar för att driva affärer från förfrågan till färdig offert. Du ingår i ledningsgruppen, rapporterar till platschef i Vimmerby och samarbetar nära med koncernens Commercial Office.
Resor förekommer regelbundet inom Sverige och Europa, främst till Tyskland, och rollen innebär löpande kundbesök hos både befintliga och nya kunder.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för företagets försäljning och affärsutveckling
Driva nykundsbearbetning och utveckla befintliga kundrelationer
Ansvara för offertgivning, kalkyler och affärsbedömningar
Delta i RFQ-processer, genomförbarhetsbedömningar och riskanalyser
Säkerställa hantering av kundkrav, CSR och kundkommunikation
Följa upp affärer, kundnöjdhet och avvikelser
Genomföra kundbesök och representera företaget på marknaden
Bidra till utveckling av försäljnings- och kundprocesser
Ingå i ledningsgruppen samt delta i arbete kopplat till APQP och produktsäkerhetPubliceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som är driven, affärsmässig och relationsskapande med förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer. Du arbetar strukturerat, har ett analytiskt förhållningssätt och trivs i en roll där du kombinerar affärsutveckling med kundkontakt. Som person är du kommunikativ, lyhörd och professionell, med förmåga att skapa förtroende och förstå både kundens behov och verksamhetens förutsättningar. Vi tror att du trivs i sociala sammanhang.
Skallkrav
Gymnasieexamen
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning inom Automotive-industrin eller från leverantörsledet till Automotive-industrin
God kunskap i försäljnings- och förhandlingsmetodik
Erfarenhet av offertarbete, kalkyler och affärsbedömningar
God teknisk förståelse och förmåga att tolka ritningar och kravspecifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket god engelska i tal och skrift
God kunskap i MS Office
B-körkort
Ansök redan idag!
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare som du ser nedan.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Vi kommer i urvalet att nyttja personlighetstester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning och bakgrundskontroll ske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
Hoppas att vi möts i processen!
Daniel Edqvist, 072–1426923 eller på daniel.edqvist@unikresurs.se
Unik Resurs
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
598 40 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9990378