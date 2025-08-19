Säljare / Account Manager till Bravura
2025-08-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
Vill du ha en roll där du utvecklas varje dag, bygger starka kundrelationer och gör affärer som verkligen gör skillnad? Som Account Manager på Bravura hjälper du företag att växa - samtidigt som du själv växer i ett team med stöttande kollegor, hög energi och mycket tävlingsanda. Vi tror på att fira framgångar tillsammans, ha kul på jobbet och alltid göra det lilla extra.
Om rollen
Som Account Manager i Sundsvall är du en nyckelspelare i vårt uppdrag att hjälpa företag växa med rätt kompetens. Du får en unik möjlighet att bygga vidare på en befintlig kundportfölj och utvecklar långsiktiga relationer inom Norrlands näringsliv - allt från startups till stora bolag i olika branscher inom tjänstemannasektorn.
I nära dialog med kunder identifierar du deras behov kopplade till kompetensförsörjning - och säljer in rätt lösning för rekrytering eller bemanning. Du presenterar Bravuras erbjudande på ett tydligt och värdeskapande sätt och visar hur vi kan hjälpa dem att nå sina mål genom att ha rätt kompetens på plats. Bravura är specialiserat inom fyra affärsområden, vilket ger dig möjlighet att arbeta brett och utvecklas inom flera branscher.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas snabbt inom B2B-försäljning, bygga ett starkt affärsnätverk och samtidigt göra skillnad för både företag och kandidater.
Arbetsuppgifter Som Account Manager har du ett helhetsansvar för hela säljprocessen - från första kontakt till stängd affär. Du jobbar tätt ihop med våra rekryterare och leveransteam för att skapa bästa möjliga matchning mellan företag och kandidater.
Exempel på arbetsuppgifter: Prospektering: Identifiera nya kundmöjligheter via research och omvärldsbevakning
Säljmöten: Boka och hålla möten, lyssna in behov och presentera vårt erbjudande
Behovsanalys: Förstå verksamhetens mål och föreslå rätt lösningar inom bemanning och rekrytering
Offert & förhandling: Ta fram offerter, förhandla och stäng affärer
Relation & uppföljning: Utveckla kundrelationer för att skapa fler affärsmöjligheter långsiktigt
Din start hos oss När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion med utbildning inom både B2B-försäljning och rekryteringsbranschen. Du blir en del av ett engagerat och stöttande team där vi gärna delar med oss av kunskap, hjälper varandra framåt och firar framgångar tillsammans.
Vem vi söker
Vi söker dig som motiveras av att nå högt satta mål och trivs i en miljö med högt tempo, energi och gemenskap. Du är självgående, orädd i sociala situationer och har lätt för att bygga relationer.
Att lyfta på luren och boka in dina egna möten är en självklar del av jobbet - därför söker vi dig som gillar utmaningen i cold calling och är villig att lägga ner det arbete och engagemang som krävs för att lyckas.
Vi ser gärna att du har: Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Erfarenhet av försäljning (meriterande med B2B)
B-körkort Goda kunskaper i svenska och engelska
Om Bravura
Vi jobbar med bemanning och rekrytering, men framför allt jobbar vi med människor. Vårt uppdrag är att matcha rätt personer med rätt företag - och hjälpa dem att utvecklas. Hos oss gäller "employees first - clients second". Vi vet att när vi fokuserar på våra medarbetare, skapar vi värde för både kunder och kandidater. Som anställd på Bravura får du ta del av bland annat träning på arbetstid, hälsocoaching, inspirationsföreläsningar, resor och mycket mer.
Våra värdeord: Flit - Vi har driv, ambition och gör alltid det lilla extra
Lyhördhet - Vi är nyfikna, engagerade och ser oss som en del av laget
Mod - Vi vågar tänka nytt, gå egna vägar och lära av våra misstag
Så går rekryteringsprocessen till Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa en rättvis och fördomsfri process. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Urval: Vi matchar din ansökan mot krav och potential
Intervjuer: Telefonavstämning och intervjuer med oss och din framtida chef
Återkoppling: Du får svar - oavsett om du går vidare eller inte
Övrigt Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sundsvall
Lön: Fast lön + provision
Välkommen med din ansökan och lycka till!
Vill du ha en inblick i vardagen hos oss?Följ kontot @joinbravura på Instagram!
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Kontakt
Maria Brander Özcelik maria.ozcelik@bravura.se 073 656 60 38
