2026-04-10
Säljare - Försäljning av skogsmaskiner & Entreprenadmaskiner
Vi på Rekomaskin & Skogsverket söker två drivna och engagerad säljare till vårt team i Lugnvik, strax utanför Östersund. Rekomaskin & Skogsverket är två växande företag som specialiserar sig på försäljning av maskiner för skog och lantbruk - allt från vedprocessorer, bandsågverk och timmervagnar till flismaskiner, hjullastare, jordbrukstraktorer och grävmaskiner. Med vårt kontor och visningslokal i Lugnvik är vi en central aktör i branschen och nu behöver vi dig som vill vara med och driva vår framgång framåt! Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
• Ansvara för din egen försäljning och budget, med fokus på att utveckla affären
• Kontakta potentiella kunder via telefon, e-post eller personliga möten
• Ta emot kunder i vår visningshall, genomföra behovsanalyser och föreslå rätt maskiner
• Skriva offerter, stänga affärer och lägga upp finansieringsförslag
• Demoköra maskiner för kunder som vill testa på plats
• Uppdatera kunduppgifter i vårt CRM-system
• Representera företaget på mässor, seminarier och andra marknadsaktiviteter
Vem är du
Du är en självgående säljare som behärskar försäljningsprocessen och har dokumenterad erfarenhet av att driva affärer - du kan sälja vad som helst! Kunskap om skogsmaskiner och entreprenadmaskiner är meriterande, men inget krav, eftersom vi kan lära dig det. Vi söker dig som är resultatorienterad, älskar kundkontakt och trivs med att ta eget ansvar. Vi söker dig som redan kan försäljning - här får du direkt chansen att göra skillnad!
Vi erbjuder
• Heltidsanställning med fast lön + provision
• Attraktiva förmåner
• Ett omväxlande jobb med möjlighet att påverka både din lön och företagets utveckling
• Arbete på plats i Lugnvik med ett tight team och moderna faciliteter. Arbete på annan ort är möjligt.
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och bli en del av vårt växande företag? Skicka din ansökan redan idag!
Nyfiken på att veta mer
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.rekomaskin.se/
831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
Berg & Grip AB Kontakt
VD - OnePartnerGroup Jämtland
Christoffer Sjöstedt christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se +46730641671 Jobbnummer
9848570