säljare
2026-03-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Nu söker vi en glad, positiv och serviceinriktad säljare till våran babyavdelning på Lekia/Babya Hagvägen 35.
Vi ser gärna att du har servicevana och viss erfarenhet av babyartiklar samt att du har lätt för att knyta kontakter och ger ett förtroendeingivande intryck.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med möjlighet att vikariera upp till 90% under sommarsemestrarna. 6 månaders provanställning tillämpas.
Löpande rekrytering så skicka in din ansökan till ostersund@lekia.se
så snart som möjligt, dock senast 22/3 -26
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: ostersund@lekia.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magasinet i Östersund AB
(org.nr 556588-4235)
Hagvägen 35 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Lekia/Babya Jobbnummer
9770802