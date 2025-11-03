Säljare
2025-11-03
Vill du vara med och driva försäljningen av truckar - i ett familjärt och väletablerat företag med stark tillväxt? Då är det dig vi söker som säljare inom truckar hos Stenborgs - ansök redan idag!
Om rollen:
Stenborgs söker nu en erfaren och affärsdriven säljare som vill vara med och utveckla försäljningen av truckar och relaterade serviceavtal.
I rollen blir du en viktig del av Stenborgs fortsatta expansion i södra Stockholm, med fokus på försäljning av truckar och serviceavtal till både nya och befintliga kunder.
Du utgår hemifrån men besöker kontoret i Järfälla någon gång i veckan. Rollen är självständig och passar dig som trivs med att bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta med uppsökande försäljning.
Ansvara för försäljning av truckar och tillhörande serviceavtal.
Genomföra kundbesök, produktpresentationer och affärsmöten.
Bearbeta nya kunder och vårda befintliga kundrelationer.
Planera och driva försäljningsaktiviteter inom ditt distrikt.
Arbeta med både nyförsäljning och uppföljning av serviceavtal.
Samarbeta med tekniker och produktchef i offert- och leveransprocesser.
Vi söker dig som:
Har en gedigen erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom maskiner, truckar eller entreprenadmaskiner.
Är van vid att arbeta självständigt och driva hela säljprocessen från start till mål.
Innehar B-körkort.
Har god IT-vana och förståelse för digitala verktyg.
Trivs i en roll med kundkontakt och bygga nya relationer.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har en stark egen drivkraft och ett naturligt affärssinne. Du är orädd, social och resultatinriktad, med en god känsla för kundrelationer. Du gillar att skapa förtroende, driva affärer framåt och bidra till företagets tillväxt.
Stenborgs erbjuder:
En familjär arbetsmiljö där alla har lika värde - oavsett roll.
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka din vardag.
Tjänstebil.
Du har en fast lön samt en rörlig del.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling i ett växande affärsområde.
Om Stenborgs:
Stenborgs grundades 1970 och är fortfarande ett familjeägt företag. Med huvudkontor, verkstad och reservdelslager i Järfälla representerar Stenborgs marknadsledande varumärken inom truckar, sopmaskiner och industriella robotstädmaskiner.
Med 16 anställda, varav fem fältservicetekniker, och en omsättning på cirka 50 miljoner kronor, erbjuder företaget en stabil och trivsam arbetsplats där teamkänsla, humor och engagemang står i centrum.
Stenborgs representerar starka varumärken som Mitsubishi, EP Equipment, JCB och Combilift, och levererar högkvalitativa produkter till stora multiinternationella företag inom logistik industrier och lager.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Stenborgs Truckar med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Ersättning
