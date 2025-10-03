Säljare
Randstad AB / Säljarjobb / Mölndal Visa alla säljarjobb i Mölndal
2025-10-03
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Har du sälj i blodet och redo att kickstarta karriären? Älskar du att prata med människor och drivs av att göra en bra affär? Då har vi en tjänst för dig!
Som säljare hos vår kund i Mölndal kommer du arbeta med försäljning av elavtal via telefon. Mölndal Energi erbjuder introduktion och utbildning så att du får de bästa förutsättningarna att lyckas - även om du är ny i elbranschen. Du kommer att arbeta i fräscha, moderna lokaler i Mölndal tillsammans med engagerade och drivna kollegor. Detta är ett långsiktigt uppdrag med stora möjligheter att utvecklas inom försäljning.
Vi ser att du som person är driven, motiverad och söker efter att lära dig mer om försäljning. Vi ser att du tidigare arbetat med uppsökande försäljning, exempelvis via telefon. Lönen består av en fast del och en rörlig del (provision). Hos kunden finns det goda utvecklingsmöjligheter, men även som konsult hos oss på Randstad.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Uppdraget startar i början av augusti och arbetstiderna vardagar är 9-17, men på fredagar arbetar du 9-16. Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta inte - sök redan idag om du är den säljtalang vi letar efter!
Ansvarsområden
Försäljning via telefonKvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning
6 månaders erfarenhet av uppsökande försäljning
Flytande svenska i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9540430