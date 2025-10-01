Säljare
2025-10-01
Brinner du för försäljning och vill arbeta med framtidens teknik? Motiveras du av att utveckla nya affärsmöjligheter och vill du bli en del av ett välmående bolag i tillväxt? Då kan det här vara din nästa utmaning! Läs mer och ansök redan idag.
DataNova söker nu en driven och resultatorienterad säljare till vårt kontor i Göteborg (Angered). Som säljare blir du en nyckelperson i vår fortsatta expansion. Du kommer att:
Representera Yarbo på den svenska marknaden
Driva försäljning mot både slutkunder, återförsäljare och partners
Identifiera och bearbeta nya marknadssegment
Skapa nära samarbete med vårt interna team för att säkerställa framgångsrika affärer
Vi söker dig som är entreprenöriell, självgående och har en stark problemlösningsförmåga. Du är prestigelös och nyfiken på ny teknik. Rollen innebär resor över hela Sverige, så du behöver trivas med ett rörligt arbete.
För att lyckas i rollen har du:
Några års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot återförsäljare, byggvaruhus eller liknande
Dokumenterad erfarenhet av att bygga och utveckla återförsäljarnätverk
God vana att planera och strukturera dina dagar, resor och logistik
Starka presentations- och förhandlingsegenskaper.
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska (koncernspråk)
B-körkort
Meriterande: Försäljning av premiumprodukter inom teknik, maskiner eller robotik.
DataNova erbjuder dig:
Vara en del av en spännande tillväxtresa
Möjlighet att bygga och stärka ett långsiktigt varumärke.
Arbeta inom ett nytt område och bidra till utvecklingen av ett nytt segment.
Bli en del av ett trevligt, samarbetsinriktat team där man stöttar varandra.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar DataNova med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om DataNova:
Sedan starten 1992 har vi arbetat med IT-produkter, men 2023 tog vi ett stort steg in i framtiden. Vi blev generalagent för Mammotion - nästa generations robotgräsklippare - och kort därefter adderade vi Yarbo, den smarta snöröjningsroboten. Det markerade början på en ny resa där vi flyttat fokus från traditionella datorprodukter till banbrytande robotteknik för hem och trädgård. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9535331