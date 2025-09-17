Säljare
2025-09-17
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
VI SÖKER EN SÄLJARE TILL OSS!
Är du redo att ta ett nytt steg i din karriär?
Bjäre Bevakning AB i Båstad söker dig som vill axla ansvaret att utveckla försäljningen för våra produktområden - bevakningstjänster och larmteknik, kompletterat med ytterligare produkter i vårt sortiment.
Vi söker dig som är en passionerad säljare med vilja och kraft att nå resultat.
HÄR ÄR JOBBET
Det här är en unik möjlighet för dig som vill jobba självständigt men med mycket kundkontakt och självklart i samarbete med kollegor på företaget.
Som säljare blir din huvuduppgift att:
Göra urval av potentiella kunder med uppföljande besök.
Nykundsbearbetning.
Genomföra presentationer.
Ha en aktiv roll i offertarbetet.
Ha det övergripande ansvaret för relevanta upphandlingar.
Du kommer bli den som får försäljningen inom företaget att rulla!
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är en säljare med skinn på näsan och ett driv som går på högvarv. Du kanske har provat på B2B-B2C försäljning tidigare och vill nu ta steget vidare till en roll med större ansvar. Vi söker dig som:
Är målmedveten och resultatinriktad.
Är en fena på att planera och hålla koll på detaljer.
Har körkort (B är ett krav, gärna egen bil).
Bor max en timme bort från vårt kontor.
Obehindrad i svenska och engelska språken.
Erfarenhet av någon form av försäljning, orädd och självgående ser vi som viktiga förutsättningar för att lyckas.
Vi lär dig om våra tjänster och produkter - din inställning och energi är det viktigaste!
VI ERBJUDER
Du blir en viktig kugge i vårt team.
Du blir en del i en mindre organisation där vi jobbar med varandra och för varandra.
Heltidsanställning.
Ansök senast den 1 oktober 2025 genom att mejla CV och personligt brev till info@bjarebevakning.se
Vi intervjuar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@bjarebevakning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjäre Bevakning AB
(org.nr 559426-6453), http://bjarebevakning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vapero AB Jobbnummer
9513701