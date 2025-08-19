Säljare
Jobbet.se Sverige AB / Säljarjobb / Heby Visa alla säljarjobb i Heby
2025-08-19
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Heby
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en målmedveten säljare som vill vara med och driva vår digitala försäljningsresa!
Vi söker dig som trivs med att ta initiativ, bygga relationer och hitta nya affärsmöjligheter - oavsett om det sker via telefon, digitala möten eller personliga träffar. Du har energin och viljan att nå ut, och du ser varje kontakt som ett steg närmare en ny affär.
Vi på Zetterbergs Industri AB har byggt premiumpåbyggnader för lastbilar i över 100 år - alltid med svensk tillverkning, högsta kvalitet och en känsla för detaljer som gör att våra kunder väljer oss gång på gång. Nu står vi inför en ny fas i vår försäljning - och vi vill att du ska vara med och leda vägen.
Din roll
Som säljare hos oss blir du en nyckelspelare i att etablera och driva vår nya digitala försäljningskanal. Du kommer att:
Bearbeta nya och befintliga kunder via telefon, mejl och digitala möten.
Bygga relationer och skapa affärer med både åkerier, återförsäljare och andra nyckelaktörer.
Driva uppsökande försäljning både traditionellt och genom moderna, digitala kanaler.
Arbeta nära våra Key Account Managers för att säkra affärer och utveckla långsiktiga samarbeten.
För rätt person finns även möjligheten att växa in i en Key Account Manager-roll.
Vi vill att du:
Är lösningsorienterad och tänker "hur" istället för "om".
Är stabil, pålitlig och levererar även när det är mycket på gång.
Har en naturlig känsla för att bygga relationer och vinna förtroende.
Är övertygande och gillar att avsluta affärer.
Har erfarenhet av B2B-försäljning - gärna inom industri, transport eller liknande - men viktigast är din vilja att lyckas.
Vi erbjuder
Ett väletablerat varumärke med starkt rykte i branschen.
Möjligheten att vara med och bygga upp en ny digital säljkanal från grunden.
Stöttande och erfarna kollegor med hög kompetens.
En arbetsmiljö med högt tempo, korta beslutsvägar och mycket energi.
Placering: Du utgår från Östervåla.
Vi gör löpande urval i denna rekrytering så vänta inte med att skicka din ansökan. Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Försäljningschef Björn Melin på 0292-705 25.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Gymnasieutbildning (säljutbildning är meriterande).
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
God datorvana och erfarenhet av CRM-system (Pipedrive och Monitor ERP G5 är ett plus).
Om arbetsgivaren - Zetterbergs Industri AB
Zetterbergs har funnits sedan 1923. Vi tillverkar lastbilspåbyggnader och är idag en viktig del av Sveriges fordons- och verkstadsindustri. Här kombineras hantverksskicklighet med automatiserad produktionsteknik. Under ett och samma tak finns hela produktionsflödet.
Företagsledningen har gjort ett mycket aktivt val att fortsätta utveckla och satsa på företagets verksamhet belägen i Östervåla i norra Uppland och vi kan stolt sätta "Made in Sweden" på våra produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Zetterbergs Industri AB Jobbnummer
9466022