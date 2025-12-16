Säljare - Solceller och batterier
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
Är du en driven säljare som vill göra skillnad inom grön energi?
Vi på Missions söker nu ambitiösa säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon. Detta är en utmärkt chans för dig som vill bygga långsiktiga relationer och skapa en solid kundpipeline.
Som säljare kommer du att:
Utveckla långvariga kundrelationer
Hantera både varma leads och viss kallkundsförsäljning
Utforma kundanpassade lösningar inom solceller och batterier
Vad vi erbjuder:
Löpande utbildningar och säljträning
Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision
Stora karriärmöjligheter inom företaget
Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30
Vem är du?
Minst 1 års erfarenhet inom försäljning
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål
Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), http://www.missions.se Arbetsplats
missions Kontakt
Maria Bodin info@missions.se Jobbnummer
9648160