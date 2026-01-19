Säljare - Snittlön 35.000kr!
Hemmapartner AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du tjäna bra pengar och ha ett roligt jobb där ingen dag är den andra lik? Då är det här jobbet för dig!
Hos oss får du:
Vi ger dig en komplett säljutbildning direkt från start, så du behöver ingen tidigare erfarenhet av varken försäljning eller produkten. Våra erfarna chefer, med lång bakgrund inom försäljning och ledarskap, ger dig alla verktyg du behöver för att lyckas.
Garantibonus + provision utan tak - här finns ingen gräns för din intjäning! (Snittlön 35 000 kr/mån).
Möjlighet att växa internt - alla börjar som säljare och kan via internrekrytering bli teamleader eller ta nästa steg i karriären.
Ett fantastiskt team och arbetsmiljö.
Möjlighet till tjänstebil.
Din roll:
Som säljare hos oss träffar du kunder i deras hemmamiljö och erbjuder tjänster utifrån deras behov. Här har du verkligen produkten vid din sida och får arbeta med tjänster som är väldigt eftertraktade på marknaden!
Tjänsterna vi arbetar med är främst inom ventilation, som rengöring av ventilationskanaler och service som ger hemmet ett hälsosamt inomhusklimat. Efter avslutad försäljning skickas en av våra ventilationstekniker ut för att utföra arbetet.
Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med ditt team, där ni gemensamt driver resultat och skapar långsiktiga relationer.
Arbetstider: Måndag-fredag 12:00-21:00 (inga tidiga morgnar!)
Inga tidigare erfarenheter krävs: Vi utbildar dig direkt från start.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Rekryterare, via e-post på Emma@hemmapartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemmapartner AB
https://hemmapartner.teamtailor.com
Hangövägen 29 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
