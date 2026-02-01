Säljare - Riddermark Bil Strängnäs
2026-02-01
Säljare till vår anläggning i Strängnäs
Vi söker passionerade och engagerade säljare för vår anläggning i Strängnäs. I denna roll kommer du ha ett högt fokus på butiksbesök och att ge våra kunder en enastående serviceupplevelse. Vi letar efter individer med tidigare erfarenhet inom försäljning med mycket kundkontakt.Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för att välkomna och hjälpa kunder i butiken
* Aktivt arbeta med försäljning och att uppnå uppsatta mål
* Ge professionell rådgivning och service till kunder
* Säkerställa att butikens presentation och varulager upprätthålls på en hög nivå
Erfarenhet och kvalifikationer:
Vi letar efter dig som är lyhörd, har förmåga att uttrycka dig väl i tal och som brinner för kundbemötande. För att vara framgångsrik i denna roll är det viktigt att du har:
* Tidigare erfarenhet av försäljning
* Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med kunder
* En positiv attityd och en serviceinriktad inställning
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* Hög konsultativ förmågaDina personliga egenskaper
* Utmärkt kommunikationsförmåga
* Entusiastisk och positiv
* Serviceinriktad och flexibel
* Förmåga att arbeta under tryck och hantera olika situationer
Om du tror att du har rätt erfarenhet och personliga egenskaper för denna roll, och vill vara en del av ett dynamiskt team ser vi fram emot din ansökan. Vi erbjuder en spännande och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande!
Kvalifikationskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riddermark Bil Produktion Jobbnummer
9716016