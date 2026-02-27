Säljare - Falun
SÄLJARE - FÖR DIG SOM GILLAR ATT TRÄFFA MÄNNISKOR, TEMPO OCH VILL GÖRA SKILLNAD! Vill du arbeta med något meningsfullt, utvecklas som säljare och samtidigt bidra till ett mer energieffektivt Sverige? Perfekt - då kan det här vara nästa steg för dig.
Vi söker nu fler säljare som vill vara med och hjälpa villaägare att sänka sina elkostnader, öka komforten hemma och samtidigt göra en insats för miljön.
VI UTBILDAR DIG Du behöver inte ha varit säljare tidigare - vi lär dig från grunden. Det viktiga är att du har energi, vågar ta kontakt och har viljan att utvecklas.Flera av våra bästa säljare har bakgrund inom service, bygg eller andra praktiska yrken.
OM ROLLEN
I rollen som säljare möter du villaägare i deras hemmiljö, på event och mässor. Du lyssnar in behov, presenterar energismarta lösningar, bygger förtroende hos kunden och hjälper kunden till rätt beslut.
VI ERBJUDER DIG
En gedigen säljutbildning, kontinuerlig coachning och en tydlig väg in i yrket
Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för både kunder och klimat
Ett starkt team med bra stämning, delaktighet och energi
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Garantilön + prestationsbaserad ersättning
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Tävlingar - resor utomlands!
VI TROR ATT DU:
Trivs med att prata med människor och skapa förtroende
Har driv, nyfikenhet och gillar att nå mål
En lagspelare som trivs med frihet under ansvar
Kommer från ett serviceyrke, byggbranschen eller kanske något helt annat
OM OSS
På NPE jobbar vi med att hjälpa fastighetsägare spara pengar och minska sin klimatpåverkan genom smarta produkter som solceller, batterier, värmepumpar, fönster och takbyten. Vi sköter hela processen från rådgivning till färdig installation - och växer snabbt. Bakom oss har vi Bragnum Invest som stabil ägare.
ANSTÄLLNING: Heltid, 6 månaders provanställning LÖN: Garantilön + prestationsbaserad ersättning
För att säkerställa en trygg rekryteringsprocess och matchningsbeslut gör vi en bakgrundskontroll. Detta görs alltid i dialog med kandidaten och med hänsyn till gällande integritets- och dataskyddsregler.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Du är varmt välkommen att söka senast 30 april - men vänta inte för länge! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Flera tjänster ska tillsättas.
Vill du veta vad våra medarbetare tycker är det bästa med att jobbet?
