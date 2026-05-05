Säljansvarig sökes till Sydlänk AB
2026-05-05
Som delägare i Sydlänk publicerar Kraftringen denna tjänst i nära samarbete med Sydlänk.
Vill du driva försäljning och tillväxt i en roll där du bygger långsiktiga samarbeten mellan stadsnät/kommuner och nationella operatörer? Vi söker nu en säljansvarig som vill utveckla Sydlänks affär i södra Sverige genom ett professionellt, relationsskapande och strukturerat arbetssätt.
Som ansvarig säljare för Sydlänk AB har du en central roll i att etablera nya och utveckla befintliga relationer med kunder, stadsnät/kommuner och andra beslutsfattare inom bredbandsutbyggnaden i södra Sverige - samt gentemot nationella operatörer. Samarbete med andra regionala fiberkluster blir också en naturlig del av arbetet.
Om rollen
Rollen är operativ med fokus på försäljning, tillväxt och kvalitet, och du arbetar självständigt i nära samverkan med delägare, samarbetande stadsnät, operatörer och andra partners i regionen. Du får ett brett kontaktnät och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och affärsutveckling.
Du leder och driver försäljningsarbetet från behovsanalys och dialog till offert och avslut. Du utvecklar också den strategiska försäljningen genom att fördjupa relationerna med operatörer och stadsnät - där förståelse för skillnader i affärskultur och beslutsvägar är avgörande.
I din roll ingår bland annat att:
Etablera nya kundrelationer och utveckla befintliga samarbeten med stadsnät/kommuner och operatörer
Bygga och vårda långsiktiga relationer med beslutsfattare inom bredbandsutbyggnad i södra Sverige och med nationella operatörer
Driva försäljningsprocesser med fokus på kvalitet, tillväxt och affärsutveckling - i samarbete med regionala fiberkluster och andra partners
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsortinom Skåne, Småland,Blekinge alternativt StockholmPubliceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Genom engagemang och affärsdriv ansvarar du för att utveckla Sydlänks affär och bidra till ökad tillväxt och omsättning. Rollen är både operativ och strategisk och kräver lyhördhet och ödmjukhet i kommunikationen med både kommunala verksamheter och nationella telekomoperatörer.
I uppdraget ingår att vidareutveckla relationen med operatörer och stadsnät. Du har förståelse för att affärslogik, kultur och beslutsprocesser skiljer sig åt mellan operatörsvärlden och stadsnäten - och du kan anpassa din dialog därefter.
Arbetet innebär också:
Kommunicera, skapa förtroende och få gehör hos både kommunala aktörer och privata/nationella operatörer
Navigera i komplexa beslutsprocesser och samverkansformer mellan kommuner, stadsnät och operatörer
Resor för att bygga och underhålla relationer - främst till Stockholm samt inom Sydlänks geografiska område
Vem är du?
Vi söker dig som stimuleras av att kliva in i en roll där du är med och utvecklar verksamheten - och som trivs i gränslandet mellan affär, relation och samhällsnytta.
Du tycker om att ta ansvar, bygga relationer som leder till lyckade affärer och mår bra av att se andra lyckas. Du är ambitiös, föregår med gott exempel och arbetar strukturerat - samtidigt som du uppskattar en mindre verksamhet med personligt bemötande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av försäljning av passiva och aktiva transmissionstjänster
Gärna erfarenhet av ledarskap inom telekombranschen och transmissionsplanering (Telekom)
Meriterande är erfarenhet från telekomoperatörer, offentlig upphandling eller arbete i/med kommunal verksamhet.
Om Sydlänk
Sydlänk AB är ett ungt men etablerat bolag med säte i Ljungby. Bolagets uppdrag är att förenkla för marknadens aktörer att köpa förbindelser i den kommunala infrastrukturen och därigenom skapa affärer för stadsnäten.
Idag består ägarbilden av nio stadsnätsbolag, Sydlänk har förutom med ägarbolagen samarbete med ytterligare ca 50 stadsnät i regionen.
Sydlänk AB skall öka tillgängligheten till stadsnätens fibenfrastruktur i södra Sverige och därmed:
Främja bredbandsutveckling i södra Sverige
Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i södra Sverige
Förbättra förutsättningarna för regionernas näringsliv och offentlig verksamhet
Förbättra lönsamheten hos delägare, samarbetande stadsnätsbolag och kommuner genom ökade intäkter och minskade kostnader
Delägarna i regionen är: Jönköping Energi, Värnamo Energi, Ljungby Energi, Wexnet, Bjäre Kraft, Öresundskraft, Kraftringen, C4 Energi, Affärsverken.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 2026-05-31, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Peter Bryne, VD, peter.bryne@sydlank.se
.Övrig information
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftringen Energi AB (Publ)
