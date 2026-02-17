Säljande teamledare
Vill du kombinera försäljning med ledarskap och ta fullt affärsansvar? Vi söker nu en säljande teamledare som vill driva både eget och teamets resultat i en central och affärsnära roll.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en operativ, resultatinriktad och säljande teamledare som kombinerar eget säljansvar med att leda och utveckla ett team om tre säljare. Rollen är central i organisationen och rapporterar direkt till Produktägare och Verksamhetschef.
Som säljande teamledare har du ett tydligt affärs-, budget- och resultatansvar och arbetar nära både teamet och ledningen för att driva försäljningen framåt. I rollen ansvarar du bland annat för att:
Driva och utveckla försäljningen tillsammans med teamet, med ansvar för budget, resultat och lönsamhet.
Leda, coacha och följa upp säljarna i det dagliga arbetet för att säkerställa hög aktivitet, kvalitet och affärsmässighet.
Skapa struktur och utveckling genom uppföljning av KPI:er, gemensamma möten samt förbättring av arbetssätt och försäljningsprocesser.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av försäljning mot företag och/eller konsumenter.
Tidigare erfarenhet av att leda, coacha och motivera ett team.
Vana av att arbeta mot mål, budget och uppföljning av resultat.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av maskinförsäljning som ses som en stor USP i rollen.
Som person är du engagerad, strukturerad och tydligt resultatorienterad. Du är en naturlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och ansvarstagande i teamet. Med ett affärsmässigt och lösningsorienterat förhållningssätt har du förmåga att prioritera rätt och fatta välgrundade beslut. Du är prestigelös och operativ, och trivs med att kombinera ledarskap med eget säljarbete.
Övrig information
Omfattning: Heltid.Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Månadslön + provision.Arbetstider: Vardagar och kontorstider med möjlighet till flextid. Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Om Rekomaskin
Rekomaskin är ett företag inom skogs- och entreprenadmaskiner med lång erfarenhet och stark närvaro på den svenska marknaden. Vi befinner sig i en spännande tillväxtfas och satsar på att utveckla vårt erbjudande och vår marknadsposition. Företaget ingår i en koncern som omsätter cirka 100 miljoner kronor och har omkring 20 anställda. Vi erbjuder ett brett sortiment av maskiner, tillbehör och lösningar för både företag och privatpersoner. Vår styrka ligger i djup produktkunskap, personlig service och ett nära samarbete med våra kunder. Hos oss arbetar vi praktiskt, lösningsorienterat och med stort eget ansvar. Vi värdesätter kvalitet, långsiktighet och ett professionellt men familjärt arbetsklimat.www.rekomaskin.se
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort mandat och tydlig påverkan
Möjlighet att kombinera ledarskap och försäljning
Nära samarbete med ledning och produktorganisation
En organisation med korta beslutsvägar och högt tempo
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.rekomaskin.se/ Arbetsplats
Berg & Grip AB Kontakt
Elina Nyström elina.nystrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9748613