Sälj och servicetekniker

2026-01-12
Personal till service och sälj för Husqvarna Robotgräsklippare - 2026
Vill du vara med på en spännande resa där du har en nyckelroll? Är du tekniskt intresserad, har en kundfokuserad inställning och gillar att jobba tillsammans med andra? Bra, då är denna roll perfekt för dig. Du driver din egen mobila försäljnings- och serviceverksamhet där du erbjuder våra kunder förstklassig service och hjälper dem att uppnå sina trädgårdsdrömmar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
För att kunna erbjuda våra kunder förstklassig service söker vi nu en driven nyckelperson till Husqvarna Partner Programmet där Wefix AB är partner sedan mars 2024. Vi behöver nu vi utöka bemanningen med fler inom service och sälj. I rollen kommer du att vara vårt ansikte mot kunden och driva försäljningen av robotgräsklippare genom att:
• Besöka kunder för att visa upp produkter och ge dem råd baserat på förutsättningarna i deras specifika trädgårdar
• Ta fullt ansvar för att hantera försäljnings-leads.
• Hålla och arrangera demonstrationer där du visar upp Husqvarna robotgräsklippare
• Installera robotgräsklippare i kundernas trädgårdar
• Utföra service och support för robotgräsklippare
• Sälja produkter och driva eftermarknadsaktiviteter
• Registrera försäljning och hålla försäljningsprocess, data etc. uppdaterade i tillhandahållna system.
Vem är du?
• Du har en gymnasieexamen samt tidigare erfarenhet av försäljning och installation av tekniska konsumentprodukter
• Körkort är ett krav och vi hoppas att du trivs med att spendera tid i bilen som blir din utgångspunkt.
• Du drivs av att träffa människor, jobba självständigt och att lösa tekniska problem.
• Nyckeln till framgång är att du är kundfokuserad och har god kommunikationsförmåga, där du på ett fritt sätt talar och skriver på svenska.
• Du är mål- och resultatorienterad och har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt.
Din ansökan
Vi hoppas att du tycker rollen låter spännande! Skicka in din ansökan till annette@wefixab.se
Om du har några frågor relaterade till tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Annette på 0738-251382.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: annette@wefixab.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sevicetekniker och säljare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556835-5399)
Sandövägen 23
434 79 VALLDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annette Kimmehed annette@wefixab.se 0738251382
