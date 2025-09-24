Sales Representative B2B
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Sales Representative - B2B
Vill du vara med och driva försäljning på en väletablerad digital plattform och bidra till tillväxt och framgång? Vi söker en driven Sales Representative som brinner för att skapa starka affärsrelationer och utveckla vår B2B-verksamhet.
Om rollen
Som Sales Representative hos oss kommer du att spela en nyckelroll i försäljningsarbetet, där du driver hela säljcykeln - från att identifiera potentiella kunder till att slutföra affärer. Du kommer att arbeta huvudsakligen via telefon och använda moderna system och verktyg för att skapa nya affärsmöjligheter. Du kommer också att samarbeta nära vårt Customer Experience-team för att säkerställa en smidig och positiv kundupplevelse även efter avslutad affär.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Driva hela säljcykeln, från behovsanalys till signerat avtal.
Arbeta huvudsakligen via telefon med B2B-kunder.
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
Samarbeta med teamet och Customer Experience-avdelningen för att maximera kundnöjdheten.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är ambitiös, målmedveten och har ett naturligt driv. Du tycker om att skapa goda relationer och har förmågan att driva försäljning även när det ibland innebär utmaningar. Du trivs i en resultatdriven miljö där du har stöd att utvecklas och ta nästa steg i din försäljningskarriär.
Erfarenheter och färdigheter:
Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, gärna inom B2B.
God datorvana och förståelse för system.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Övrig information:
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Grundlön + provision/bonusSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9524195