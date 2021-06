Sales Representative - Foodora AB - Säljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Foodora AB

Foodora AB / Säljarjobb / Göteborg2021-06-27Använder din favoritrestaurang sig fortfarande inte av oss? Visst vill du såklart vara med och ändra på det? Du har nog inte missat att foodora växer, växer och växer samtidigt som vi har lyckats behålla en familjär miljö...och vad kan det innebära för dig då? Just du kan hoppa in i denna expansiva fas och vara en del av att möjliggöra den ytterligare! Vi tror att du tidigare levererat grymma säljresultat och knappt kan bärga dig från att fortsätta din utveckling hos oss. Kanske pratar du även turkiska eller arabiska? Du får hos oss möjligheten att tillsammans med ambitiösa och drivna kollegor ha ett fritt arbete där endast du sätter gränsen för hur långt både du och foodora kan nå. Du kommer joina ett matälskande mångkulturellt team som kommer välkomna dig med öppna armar! Känner du som läser detta dig träffad? Grymt - Come join the fun!VAD DU KOMMER (MEN INTE UTESLUTANDE) ATT GÖRAFölja upp leads, dvs restauranger runt om i Sverige, och få dem att också ansluta till foodoraProspektera nya kunder - hittar du en restaurang på vägen hem som inte använder foodora, visst vill du ändra på det?Delta i olika uppstartsprojekt runt om i Sverige, vi är där våra kunder finns helt enkelt.Genomföra fysiska och digitala säljmöten samt många via telefon. Resor och övernattningar förekommer.VEM DU ÄRResultatinriktad? Om ja, grymt! Att nå resultat och att arbeta mot högt uppsatta mål är för dig ett självklart inslag av din arbetsdagOrädd - Vi tror att du älskar att utmana din comfort zone!Prestigelös - Vi hjälper varandra, hugger i där det behövs - därför behöver vi dig som är prestigelös i ditt arbeteProblemlösare - I och med att alla strukturer och rutiner inte är på plats, kommer din problemlösningsförmåga komma mycket väl till användning!2021-06-27Minst 2 års erfarenhet av uppsökande försäljning - men din attityd och kompetens kommer att vara avgörande för denna rollDu kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, meriterande om du kan fler språkMeriterande om du har erfarenhet av Salesforce eller andra CRM-systemStart: Vi söker löpande nya grymma säljare, start är enligt överrenskommelseKolla gärna in vår instagram foodorapeople.se ( https://instagram.com/foodorapeople.se?igshid=12as2gaeoh57g) så länge och utforska vad våra foodorians håller på med just nu. Vem vet, de kanske är dina framtida kollegor!VILKA VI ÄRVi på foodora är ett gäng matälskare som drivs av att skapa framtidens leveranstjänst, där ödmjukhet, innovation och team work står oss allra närmast om <3. Vi bryter just nu ny mark för vad en leveranstjänst faktiskt är och uppfattas, därför är högt tempo och flexibilitet vardagsmat för oss - varje dag är (på riktigt) inte den andra lik!Vi på foodora är människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter i bagaget och med vitt skilda synsätt och idéer. Det här ser vi som självklarheter, då vi helt och fullt tror att mångfald bygger grunden till vår kultur och framgång. Vi är stolta att kunna vara en arbetsgivare för människor från alla världens hörn och samtidigt utmärka oss som en av de snabbast växande bolagen inom LMD*!För oss är det också viktigt att snabb tillväxt och framgång inte sker på bekostnad av vårt hållbarhetsarbete. Sedan januari 2020 är vi koldioxidneutrala, inte bara i Sverige utan i hela vår europeiska verksamhet, och våra mål inför framtiden är högt satta för att bli ledande för hållbarhet inom branschen. Allt från att ta fram fler elfordon i våra leveranser till att lyfta fler miljömässiga alternativ på vår vår plattform - vi är vill stå för en grön framtid! Vill du vara med? :)LMD står för Last Mile Delivery. Den här, och många andra nördiga förkortningar, får du lära dig när du börjat hos oss.FÖRMÅNERFriskvårdsbidragPersonalrabatt på foodora (wohoo!)Tjänstepension, inkl. premiebefrielseförsäkring, samt olycksfall- och livförsäkringBenifyGrymma AW's och fester (vi alla längtar tills det är möjligt igen)!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-09Foodora AB5832072