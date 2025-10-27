Sales & Business Development Director
Everaxis AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Everaxis AB i Stockholm
Vill du driva tillväxt i ett tekniskt avancerat företag med internationell närvaro? Vi söker nu en engagerad och strategisk Sales & Business Development Director som tar fullt ansvar för vår försäljning och bidrar till vår fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som Sales & Business Development Director kommer du att ha ett övergripande ansvar för:
Att leda och utveckla ditt team.
Att utforma och implementera strategiska utvecklingsprogram i nära samverkan med interna team och externa partners, samt identifiera nya affärsområden och kundsegment.
Att ta fram affärsförslag och driva både proaktiv och reaktiv affärsutveckling.
Att bidra till budgetarbete, prognoser, strategiformulering och affärsplanering.
Att utveckla och optimera försäljningsprocesser, metoder och verktyg för ökad effektivitet och resultat.
Att säkerställa att marknadsföringsinsatser är i linje med koncernens riktlinjer och varumärkesstrategi.
Att företräda kundernas intressen och säkerställa att våra erbjudanden är relevanta och konkurrenskraftiga på marknaden.
Att representera företaget vid branschmässor och marknadsaktiviteter, både nationellt och internationellt - vilket innebär en viss mängd resande.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från branscher där tekniskt avancerade produkter står i fokus.
Erfarenhet från flyg- och/eller försvarssektorn.
Teknisk gymnasieutbildning inom maskin- eller elteknik, gärna kompletterad med vidareutbildning inom kommunikation, marknadsföring eller försäljning.
Stark ledarskapsförmåga med dokumenterad erfarenhet från chefsroller.
Minst 10 års relevant erfarenhet inom försäljning och marknadsföring.
Gedigen teknisk och kommersiell förståelse.
Ett starkt driv, positiv inställning och hög social kompetens.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett innovativt och internationellt företag med stark teknisk profil.
Möjlighet att påverka strategiska beslut och affärsutveckling i nära samarbete med ledningen.
Ett engagerat och kompetent team samt en arbetsmiljö som präglas av säkerhet, samarbete och innovation.
Moderna och trivsamma kontorslokaler i Kista med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.
Konkurrenskraftiga förmåner som främjar hälsa och balans mellan arbete och fritid.
Rollen deltar i ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Ansök redan idag och bli en del av vår resa mot framtidens lösningar!
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta HR Manager Johanna Lagerström på johanna.lagerstrom@everaxis.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Johanna.lagerstrom@everaxis.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Everaxis AB
(org.nr 556398-2825) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR Manager
Johanna Lagerström Johanna.lagerstrom@everaxis.com Jobbnummer
9576673