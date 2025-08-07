Sales Manager till Triple X Adventures AB
2025-08-07
Letar du efter en ny utmaning där du får kombinera försäljning, relationer och äkta Lapplandsvibe?
Triple X Adventures AB i Arvidsjaur söker nu en driven och självgående Sales Manager som kan ta vår försäljning till nästa nivå.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet inom försäljning (bransch är mindre viktig - det viktigaste är att du förstår kundresan och kan bygga relationer).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tyska är ett starkt plus.
Ett engagemang för kundupplevelser, service och gärna en känsla för vad som gör Lapplandsupplevelser unika.
Förmågan att jobba självständigt, ta initiativ och driva samarbeten med återförsäljare, företagskunder och partnernätverk.
Arbetsort: Arvidsjaur - med möjlighet till distansarbete.
Sista dag att ansöka är 6 september
Vi erbjuder:
En roll i ett snabbt växande äventyrsturismföretag med stora visioner.
Frihet att forma din arbetsdag och utveckla nya marknader.
En arbetsmiljö mitt i Swedish Lapland, där snöskoter, isdrift, spa och vildmark är vardag. Så ansöker du
E-post: info@t-x-a.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Triple X adventures AB
(org.nr 559122-4745)
Storgatan 6 F (visa karta
)
933 31 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Janina Möller info@t-x-a.com Jobbnummer
