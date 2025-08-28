Sales Executive till fastighetsbolag

Heex AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-08-28


Sales Executive till fastighetsbolag

Vi hjälper nu ett välkänt fastighetsbolag att rekrytera en Sales Executive.

Bolaget är sedan länge en av Sveriges ledande aktörer inom sin nisch och erbjuder idag en modern digital tjänst. Ambitionen är att ligga i framkant, både vad gäller produktens och tjänstens prestanda och medarbetarnas engagemang.

Din roll

Som Sales Executive kommer du att arbeta med både kundanskaffning och försäljning, samtidigt som du säkerställer att befintliga kunder är nöjda. Här får du tillgång till ett starkt koncept, utbildning och moderna system som gör att du kan fokusera på att både skapa nya affärer och vårda långsiktiga kundrelationer.

Du erbjuds:

En utvecklande roll i ett ledande bolag inom fastighetsbranschen
Marknadsledande reklam och marknadsföring
Tillgång till en modern digital tjänst
Omfattande utbildning och löpande stöd
Ett onboarding-program som hjälper dig att komma igång snabbt och tryggt
Ett starkt branschnätverk för idéutbyte och erfarenhetsdelning

Publiceringsdatum
2025-08-28

Dina arbetsuppgifter
Du driver hela säljprocessen, från prospektering till avslut. Arbetet sker via telefon, digitala möten och vid behov fysiska kundbesök, vilket innebär regelbundna resor inom Sverige. Rollen har fokus på både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer.

Du utgår från kontoret i Göteborg men arbetar flexibelt, både på distans och på bolagets trevliga kontor som är centralt beläget. Du har tydliga mål och stöd från ett erfaret säljteam. Rollen rapporterar till försäljningsdirektören och innebär nära samarbete med kollegor inom försäljning, marknad och analys.

Övrig information

Urval och intervjuer sker löpande fram till sista ansökningsdag den 30 september 2025. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh på henrik.nordh@heex.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Heex AB (org.nr 559530-1580)

Jobbnummer
9480818

