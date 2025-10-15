Sales Executive Martech & Automation
Sales Executive - Martech & Automation
Talent & Partner AB söker för kunds räkning en Sales Executive till ett snabbt växande Martech-bolag som revolutionerar marknadsautomation.
Om rollen
Du kommer att arbeta med försäljning av en SaaS-plattform som hjälper marknadsavdelningar att automatisera och optimera sin kommunikation. Rollen kombinerar nykundsbearbetning med rådgivande försäljning.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Prospektering och bokning av kundmöten.
Genomföra demos och konsultativa presentationer.
Ansvara för hela säljcykeln - från lead till avslut.
Samarbeta med Customer Success och marketingteamet.Erfarenheter
1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning inom SaaS eller tech.
Intresse för digital kommunikation, automation och CRM.
Stark kommunikatör med energi och driv.
Vi erbjuder
Snabbväxande bolag med internationella ambitioner.
Möjlighet att påverka och bygga långsiktiga relationer.
Attraktiv ersättning med provision utan tak.Så ansöker du
Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb.
