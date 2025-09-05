Sales Engineer till affärsområde Fotonik
Motiveras du av att hitta och utveckla affärer som har ett högt teknikinnehåll och av att vara med i utvecklingen av ett affärsområde som befinner sig i stark teknisk tillväxt? Är du både tekniskt kunnig och kommersiellt driven? Då kan du vara den vi söker till rollen som Sales Engineer för Tillquist Groups affärsområde Fotonik.
Fotonik är ett av Tillquists sex affärsområden, med en mycket stark produktportfölj. Majoriteten av kunderna är återkommande och finns inom branscherna medtech, gasanalys, instrumentering samt miljöteknik, där tekniken är i framkant och fotonik är möjliggöraren.
I rollen som Sales Engineer inom Fotonik på Tillquist Group ansvarar du för affärsområdets försäljning av utvalda komponenter och driver säljprocessen från start till slut. Du kommer att verka som primär kontaktperson mot våra kunder och leverantörer, och en stor del av tiden utgörs av teknisk behovsanalys och konsultativ försäljning. Våra kunder är ofta industri- och uppstartsföretag i de nordiska och baltiska länderna, möten sker både genom fysiska besök och digitalt. Du kommer att vara drivande i att prospektera nya potentialer samt förvalta och utveckla befintliga nyckelkunder. En viktig uppgift är också att samarbeta nära våra leverantörer i olika kundprojekt, som finns både i Europa och Nordamerika, samt att hålla dig uppdaterad om våra leverantörers produktutbud och våra kunders applikationer. I rollen ingår resor både inom och utanför Sverige och du deltar vid mässor, konferenser och utställningar både inom Norden och på de större branschmässorna i Europa och USA. Möjlig placeringsort är Stockholm Kista eller Göteborg.
Vi söker dig som har en stark teknisk förståelse, meriterande om den är inom fotonik, laser eller optik, kombinerat med ett genuint intresse för försäljning. Du har erfarenhet av teknisk försäljning i en liknande roll, alternativt har du arbetat som teknikkonsult med en kundorienterad profil. Du har god förmåga att förstå kunders behov och önskemål, utveckla och vårda relationen samt slutföra affären. Rollen kräver förmåga att sätta sig in i kunders utvecklingsprocesser och skapa värde genom långsiktiga relationer. Du är driven, tar egna initiativ och söker aktivt efter nya kunder och skapar större affärsmöjligheter hos befintliga kunder. Som person är du strukturerad, involverande, lösningsorienterad och du trivs med att arbeta i ett mindre företag med snabba beslutsprocesser, med försäljning till kvalificerade kunder som ställer höga krav på produkter och prestanda.Publiceringsdatum2025-09-05Kravprofil för detta jobb
• Gärna eftergymnasial teknisk/naturvetenskaplig akademisk utbildning, eller annan examen, gärna med inriktning mot fotonik, laser, optik eller likvärdig kompetens från arbetslivserfarenhet
• Teknisk försäljning i liknande roll, gärna inom fotonik
• Vana av projektförsäljning och långa säljcykler
• Vana av att arbeta och dokumentera i ett affärssystem eller CRM-system
• Flytande svenska i tal och skrift samt mycket god förmåga att tala och skriva på engelska
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Körkort B
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från internationella handels- eller industribolag.
Du erbjuds en utvecklande roll i ett företag med god teamkänsla där det gemensamma slutresultatet är det som räknas. Vårt mål är att erbjuda kontinuerlig personlig utveckling, varierande och stimulerande kundprojekt och en inspirerande arbetsplats. Tillquist arbetar endast med de mest välrenommerade leverantörerna inom respektive produktkategori och vår personal besitter marknadens främsta tekniska expertis. Bolaget är kollektivavtalsanslutet och erbjuder fina förmåner och en positiv företagskultur.
Är du den vi söker? Vi ser fram emot din ansökan. Urval sker löpande. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt i enlighet med Tillquist Group ABs integritetspolicy och personuppgiftslagen GDPR. Du ansöker direkt via annonsen. Vår rekryteringsprocess består av urvalsfrågor vid intervjuer, personlighetstest, djupintervju och referenstagning. Om du har frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Made for Sales, Kristofer Blixt, på nedan nummer.
Tillquist Group AB är ett privatägt kvalitetsfokuserat teknikhandelsbolag av mätrelaterade tekniska produkter och system, främst inom kraft- och industriautomation. Bolaget agerar både som återförsäljare och utvecklar egna produktområden, främst inom affärsområde kraftautomation. Bolaget arbetar endast med de mest välrenommerade leverantörerna inom respektive produktkategori och vår personal besitter marknadens främsta tekniska expertis. Bolaget omsätter drygt 230 MSEK, främst i Norden, och har visat god lönsamhet i alla år. Bolaget har stark finansiell ställning med en tydlig tillväxtstrategi där förvärv är ett centralt område.
