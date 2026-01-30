Sales Engineer Göteborg IT/Tech
2026-01-30
Om jobbet
På SOTI strävar vi efter att leverera de bästa lösningarna för hantering av mobila enheter och IoT-enheter. Vi söker nytänkande personer som uppskattar konsten att skapa fantastisk programvara.
För oss är det viktigare att vara visionär än att göra saker på samma sätt som de alltid har gjorts.
Varför SOTI?
Människorna - Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Från våra blygsamma början i grundarens källare till vår branschledande position idag har SOTI arbetat hårt för att skapa en företagskultur som vi alla kan tro på. En kultur som betonar personlig utveckling, kontinuerlig innovation och glädje.
Tillväxten - Vår miljö främjar nya idéer, nya perspektiv och förmågan att förverkliga dem. SOTI är en snabbrörlig miljö med global räckvidd som uppmuntrar dig att göra avtryck och vara en del av något stort!
Tekniken - Du får chansen att arbeta med ledande teknik och ta dig an komplexa och intressanta projekt som en del av mycket samarbetsvilliga och flexibla team. Du kommer att arbeta tillsammans med SOTI:s partners, som inkluderar ledande teknikjättar som håller dig i framkant av nya tekniker.
SOTI:s tillväxt och framgång är ett resultat av engagemang för innovation genom entreprenörskultur och ledarskap. Medarbetarna drivs av att göra skillnad, erbjuda ett unikt värde och, viktigast av allt, vara en del av ett vinnande team.
Ansvar
Utveckla och öka intäkterna genom konsultativ försäljning till kunder och potentiella kunder, genom att uppträda på ett varmt, professionellt, välformulerat och omtänksamt sätt som en effektiv representant för SOTI.
Genomföra demonstrationer av SOTI-produkter på plats och på distans.
Ge teknisk support före försäljning till potentiella kunder.
Analysera SOTI:s marknadssegment och ta fram rekommendationer för produktplaner.
Undersöka problem som rapporterats av kunder och kommunicera med interna produktutvecklingsteam för att lösa produktproblem.
Tillhandahålla e-post- och telefonbaserad teknisk support före och efter försäljning för våra programvaruprodukter.
20 % resor förväntas i denna roll.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för modern teknik och drivs av din energi att identifiera och lösa komplexa problem, samtidigt som du kan tillhandhålla utmärkt kundservice. Du är passionerad att lära och visa din förståelse för principerna för datornätverk, förmåga att arbeta i en snabbrörlig miljö och är villig att lära dig och utvecklas. Denna tjänst erbjuder utvecklingsmöjligheter och en långvarig karriär hos SOTI. Pre-Sales Engineers ansvarar för att tillgodose behoven hos nya och befintliga kunder i syfte att maximera deras upplevelse av SOTI-produkter. Detta inkluderar att tillhandahålla teknisk support, generera intäkter genom tilläggsförsäljning och professionell serviceträning samt följa upp supportärenden efter behov.
Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska och något annat nordiskt språk är meriterande.
Förståelse för principerna för datornätverk (brandväggar, nätverksprotokoll, subnätverk etc.)
Förmåga att planera, prioritera och organisera arbetsbelastningen, samt konsekvent arbeta inom servicestandarder och överenskomna mål.
Förmåga att driva och stödja proof of concept-initiativ (PoC) för att demonstrera produktens värde och anpassa lösningar efter kundernas behov.
Om SOTI
SOTI är världens mest pålitliga leverantör av lösningar för mobil- och IoT-hantering, med över 17 000 företagskunder och miljontals enheter som hanteras över hela världen. SOTI:s innovativa portfölj av lösningar och tjänster tillhandahåller de verktyg som organisationer behöver för att verkligen mobilisera sin verksamhet och optimera sina investeringar i mobilitet. SOTI utökar säker mobilitetshantering för att erbjuda en total, flexibel lösning för omfattande hantering och säkerhet för alla mobila enheter och anslutna kringutrustningar som används i en organisation.
På SOTI värdesätter vi våra globala teams unika egenskaper och är stolta över att vara en arbetsplats med lika möjligheter. Vi är nyfikna problemlösare som är engagerade i att leverera de bästa lösningarna för mobil- och IoT-hantering till marknaden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Soti Ireland Ltd, Filial Sverige
416 64 GÖTEBORG
Soti Ireland Ltd Filial Sverige
