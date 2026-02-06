Sales Efficiency Manager till Telenor IoT
2026-02-06
Vill du kombinera analys, struktur och affärsförståelse för att hjälpa säljorganisationer att prestera på topp? Trivs du i en roll där du får förbättra processer, arbeta datadrivet och samarbeta brett i organisationen? Då tror vi att det är dig vi söker! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Telenor IoT är ett globalt bolag inom Telenor-koncernen som levererar uppkopplingslösningar för företag världen över. De samarbetar med ledande internationella kunder inom bland annat fordons-, säkerhets- och industrisektorn och möjliggör uppkoppling av produkter och tjänster i stor skala. På Telenor IoT erbjuds du en internationell arbetsmiljö där samarbete, utveckling och innovation står i fokus.
Som Sales Efficiency Manager hos Telenor IoT blir du en nyckelspelare i arbetet med att utveckla och effektivisera deras end-to-end säljprocess. Du analyserar hur affärer drivs från första lead till avslut och överlämning, identifierar flaskhalsar och föreslår förbättringar som ökar försäljningens effektivitet utan att skapa onödig komplexitet. Du kommer att utgå från kontoret i Solna men erbjudas möjlighet att arbeta hemifrån cirka två dagar i veckan. Vi söker dig som kan börja uppdraget omgående och som ser långsiktigt på rollen. Vi kommer initialt att signera ett avtal på sex månader där planen och målsättningen därefter är att gå över till en anställning direkt hos Telenor IoT.
Du erbjuds
• En central roll där du får möjlighet att driva verklig förändring, optimera säljprocesser och bidra direkt till bolagets tillväxt
• Möjlighet till fastanställning hos Telenor IoT
• Möjlighet att arbeta hemifrån cirka två dagar i veckan
• En engagerad konsultchef från Academic Work som kommer att stötta och coacha dig under uppdragets gång
Dina arbetsuppgifter
Som Sales Efficiency Manager hos Telenor IoT kommer du att:
• Analysera och förbättra Telenor IoT:s end-to-end säljprocess för att identifiera flaskhalsar och öka effektiviteten
• Driva initiativ som ökar säljtiden och minskar administrativt arbete genom smartare processer och automation
• Säkerställa effektiv användning av CRM (Salesforce) samt hög datakvalitet i säljorganisationen
• Följa upp och analysera centrala sälj-KPI:er och omsätta insikter till konkreta förbättringsförslag
• Ansvara för onboarding och utbildning i säljprocessen
• Stötta Sales Performance Managers med analys och kontinuerlig kompetensutveckling
• Samarbeta tvärfunktionellt med teamen inom Sales, Marketing, Finance och Product för att säkerställa effektiva arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad kandidatexamen inom ekonomi, försäljning, Process Management Operations eller liknande
• Har 1-2 års erfarenhet av att arbeta med säljprocesser, affärsutveckling eller annat liknande område
• Har god erfarenhet av CRM- och leadgenereringssystem, exempelvis Salesforce och LinkedIn Sales Navigator
• Besitter goda kunskaper i att analysera data och omvandla insikter till praktiska förbättringar
• Har erfarenhet från B2B
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Förståelse för etablerade arbetssätt inom B2B-försäljning, exempelvis MEDDICC, Value Selling eller Solution Selling
• Erfarenhet av säljanalys- eller automatiseringsverktyg
• Avancerade kunskaper i Salesforce
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad med en fallenhet för projektledning
• Analytisk och noggrann med öga för detaljer
• Kommunikativ, social och trygg i att hantera många olika interna kontaktytor
• Duktig på att balansera strategiskt tänkande med operativt genomförande
• Trivs i en organisation i tillväxt där processer utvecklas kontinuerligt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
About Telenor IoT
As a global leader, we manage more than 25 million connections worldwide, enabling companies like Volvo, Scania, Hitachi, Verisure Securitas Direct, and Husqvarna to stay ahead in a rapidly evolving world. We operate in a high-growth, fast-paced industry, where we are helping industry leaders to transform and connect their business. From smart vehicles and home security to industrial automation and energy management, we connect everything from trucks and alarms to excavators and electricity meters. Pioneering IoT innovation for over 20 years, we continue to expand globally, currently present in 13 countries and growing. Our team thrives in a truly international, dynamic, and collaborative environment, where creativity, expertise, and teamwork fuel success.
What sets us apart? Our people. Our highly skilled, customer-focused teams go the extra mile every day, earning us the highest customer satisfaction ratings in the industry standard we continuously strive to exceed. As a specialized IoT company within the Telenor Group, we rank among the world's top IoT operators. Our headquarters and tech center in Sweden drive cutting-edge solutions, while our global presence spans the Nordics, UK, Germany, USA, South Africa, South Korea, Malaysia, China & Japan. Ersättning
