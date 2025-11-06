Sales Development Representative till Zymego
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-06
Upp till 15 % av alla vårdbesök står tomma på grund av sena återbud. Samtidigt växer vårdköerna och den administrativa belastningen på vårdpersonalen ökar.
Zymego har utvecklat en lösning som automatiskt fyller sena återbud. Med deras system kan patienter själva boka om sina tider, vilket innebär färre tomma tider, kortare väntetider och en mer avlastad vårdpersonal. Hittills har lösningen kortat väntetider för patienter motsvarande över 1 000 år i total tid, en innovation som gör verklig skillnad i vården.
Zymego är en snabbt växande svensk healthtech-startup verksam i Sverige och Storbritannien, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget backas av riskkapitalbolagen Spintop Ventures och Icebreaker, och har en stark position inom intelligent automation för vårdgivare.
Nu söker vi på Saleshub en Sales Development Representative (SDR) till Zymego som kommer bli en nyckelroll i deras fortsatta expansion.
Om rollen
Som SDR blir du en viktig del av Zymegos säljteam och ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, skapa kontakt med potentiella kunder och boka kvalificerade möten. Rollen passar dig som motiveras av resultat, gillar högt tempo och vill vara med i ett team som gör konkret skillnad för både vårdpersonal och patienter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektera, segmentera och kontakta potentiella kunder (privata och offentliga vårdgivare)
Boka in affärsmöten och följa upp leads via telefon, mejl, LinkedIn och events
Bygga långsiktiga relationer och kvalificera leads
Bidra till att utveckla och förbättra säljprocesser tillsammans med teamet
Vara en central del av Zymegos tillväxtresa
Vi söker dig som
Är engagerad, målfokuserad och trivs med att skapa nya affärsmöjligheter
Är självgående, förtroendeingivande och gillar att ta första kontakten
Har en positiv inställning och gillar att vända ett nej till ett ja
Har erfarenhet av SDR, försäljning eller SaaS (meriterande men inte ett krav)
Motiveras av att skapa resultat och bidra till något som gör nytta
Zymego erbjuder
En unik produkt som gör verklig skillnad för både människor och vårdpersonal
Möjlighet att utvecklas i takt med företagets tillväxt
Stöd och coachning från erfarna kollegor och ledare
En värderingsdriven och entreprenöriell kultur
Kontor i Stockholm och möjlighet till hybridarbete
Sex veckors semester, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring
Är du redo att bli en nyckelperson i Zymegos fortsatta framgångsresa?
Ansök redan idag, rekryteringen sker i samarbete med Saleshub.
Har du frågor når du ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9591484