Sales Assistant till Academic Work
2025-08-12
Har du ambitionen att överträffa mål och lyckas lite bättre? Då kan tjänsten som Sales Assistant vara rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Sales Assistant bli du en viktig spelare i vår säljorganisation för att vi ska kunna fortsätta vår tillväxtresa. Vi erbjuder dig med rätt driv och ambition möjligheten att jobba sida vid sida med våra Account Managers! Du kommer tillhöra vår interna säljorganisation och arbeta med att bidra till kontorets utveckling och framgång. Rollen som Sales Assistant innebär att stötta och underlätta för våra Account Managers i sitt dagliga arbete med att söka upp och kontakta företag i behov av våra tjänster inom personaluthyrning och rekrytering.
Det här är chansen för dig att få inblick i försäljningsaffären och samtidigt få komma till en arbetsplats som andas vilja, målmedvetenhet och kämpaglöd. Du kommer med din arbetsinsats att vara en viktig kugge i vår säljorganisation i att hitta nya affärsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter
• Hitta nya möjligheter till affärer genom att prospektera nya obearbetade kunder.
• Kartlägga nya affärsmöjligheter genom att hitta obearbetade avdelningar hos våra nuvarande kunder.
• Kontakta kunder på telefon och boka möten.
• Omvärldsbevakning av kunder.
• Övriga arbetsuppgifter som underlättar arbetet för våra Account Managers.
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att styras av ditt eget utvecklingsfokus vilket på sikt kan innebära mer ansvar, exempelvis att följa med ut på kundmöte med våra Account Managers. Vid lyckat samarbete efter färdiga studier ser vi att du med fördel och fortsatt intresse tar dig an rollen som Account Manager hos oss på heltid! Du kan läsa mer om rollen här.
VI SÖKER DIG SOM
För att bli framgångsrik och trivas i rollen är du en person som motiveras av att arbeta mot högt uppsatta mål i en kultur som präglas av en hög energinivå, där vi lyfter varandra och firar framgångar tillsammans. Du har en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Att hantera flera uppgifter av varierad karaktär i ett högt tempo är något du föredrar och känner dig bekväm med. Att skapa nya relationer kommer naturligt för dig och du agerar självsäkert i sociala sammanhang och står gärna i händelsernas i centrum. Förändringar och utmaningar har du en optimistisk inställning till och du utstrålar trygghet till din omgivning.
Vi ser att du:
• Studerar inom ekonomi, management, försäljning, affärsutveckling eller liknande och tar examen tidigast sommaren 2026.
• Har stort intresse för försäljning
• Är obehindrad i svenska och engelska, då båda språk används i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av en liknande tjänst med försäljning på telefon sedan tidigare.
Övrig information:
• Start: Aug/sep
• Omfattning: 1-2 pass/vecka
• Placering: Fridhemsgatan 2 på AW:s kontor
• Lön: 143.00 + semesterersättning
