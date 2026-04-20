Sales (AI)
Sälj AI-lösningar som faktiskt löser problem. Du identifierar nya affärsmöjligheter och hjälper kunder att förstå hur AI kan skapa värde i deras verksamhet.
Om rollen
Som säljare på Walma säljer du inte en produkt ur en katalog. Du säljer lösningar på verkliga problem. Du arbetar med allt från prospektering och första möte till offert och avslut, i nära samarbete med vårt teknikteam.
Du behöver inte kunna koda, men du behöver förstå vad AI kan göra och hur det skapar affärsnytta.
Ansvarsområden
Identifiera och kvalificera nya affärsmöjligheter inom privat och offentlig sektor
Genomföra behovsanalyser och presentera hur Walmas tjänster kan lösa kundens utmaningar
Driva hela säljprocessen från prospekt till signerat avtal
Bygga och underhålla ett nätverk av kontakter och beslutsfattare
Samarbeta med teknikteamet för att skapa träffsäkra offerter och lösningsförslag
Representera Walma på event, mässor och i digitala kanaler
Vi söker dig som har
Minst 2 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tech, SaaS eller konsulttjänster
Förmåga att förstå och kommunicera tekniska lösningar på affärsspråk
Driv och struktur - du kan hantera en pipeline och prioritera rätt
Genuint intresse för AI och hur det förändrar branscher
Starka relations- och presentationsförmågor
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av att sälja till offentlig sektor (LOU-upphandlingar)
Befintligt nätverk inom IT, digitalisering eller AI
Erfarenhet av CRM-verktyg (HubSpot, Salesforce eller liknande)
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett snabbväxande AI-konsultbolag
Attraktiv provisionsmodell utöver fast lön
Möjlighet att forma säljprocessen och strategin
Flexibelt arbete med möjlighet till hybrid/remote
Kompetensutveckling inom AI och angränsande områden
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via hemsidan eller linkedin
E-post: work@walma.ai Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Walma AI AB
(org.nr 559447-3299), https://walma.ai/
