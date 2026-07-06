Säkerhetstekniker & Elektriker till Östersund
Försvarsmakten / Installationselektrikerjobb / Östersund Visa alla installationselektrikerjobb i Östersund
2026-07-06
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Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och omfattande tillväxtresa.
Har du intresse för teknik, är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor hos en arbetsgivare som uppmuntrar till en god hälsa och balans i livet.
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Om enheten
Tjänsten innebär att du i denna roll tillhör förbandet Försvarsmaktens telekommunikations och informationssystemsförband (FMTIS) och jobbar som Säkerhetstekniker och Elektriker.
Där utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i ett förband som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning.
Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Du ges bland annat möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet (GE) Norr är en av dem.
GE Norr har en geografisk spridning som i stort sett omfattar Norrland och är bemannad med både militär och civil personal. Genomförandeavdelning Sollefteå är en av avdelningarna inom GE Norr och du blir som anställd placerad i Östersund.
Om befattningen
I tjänsten kommer i första hand ansvara för El-installation och underhåll/installation av säkerhetsprodukter inom larm-, passer-, övervakningssystem i en lokal / global installation och nätverksstuktur. I rollen ingår även ett funktionsansvar kopplat till egenkontrollprogram och regelefterlevnad EL för enhetens behov.
Vidare ingår att i ett nära samarbete mellan olika förband och leverantörer hantera och svara på frågor inom teknikområdet och ge tekniskt stöd till organisationernas beslutsfattare inom tex FMV och Fortifikationsverket mfl.
Du kommer även i denna roll ta ett funktionsansvar kopplat framförallt till el-installationer och du kommer därav utvecklas inom denna roll utifrån det nuläge du befinner dig idag som montör.
I tjänsten ingår det även administrativa uppgifter.
Arbetet är i första hand förlagt till Östersund men du rör dig även i området vi kallar nedre Norrland. Det bör nämnas att arbetet ibland kan ske på obekväma tider samt vid andra delar av landet eller utomlands.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper samt färdigheter arbetsgivaren bedömer likvärdiga
Erfarenhet som Installationselektriker i minst 3år
Uttagen el-behörighet (auktorisation) A, AL, B
Erfarenhet inom IT/nätverk
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Körkort lägst BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, engagerad, serviceinriktad och en positiv lagspelare.
Du är inte rädd för att kliva fram och agera och uppträdda ödmjukt, flexibelt, noggrant i arbetet och därmed trivas med att ta stort eget ansvar. Försvarsmakten behöver i denna roll en ambitiös problemlösare, dvs här jobbar vi "färdigt" på våra uppdrag.
Vi ser också positivt på att du visar din vilja och nyfikenhet att utvecklas tillsammans med dina kollegor inom teknikområdet i GE Norr. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med mekaniska samt elektromekaniska lås
Erfarenhet inom passage-, larm och övervakningssystem + även administration kring dessa ex Unison
Erfarenhet av reservkraft.
Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning.
BE- och/eller C-körkort.
Ledarerfarenhet inom karriär eller andra verksamheter tex idrott, hemvärn e.dyl.
Erfarenhet kopplat till administrationen kring rutiner och regelefterlevnad.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Östersund
Sysselsättningsgrad: Heltid. Befattningen är civil
Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Magnus Carlson
Information om rekryteringsprocessen
Johan Bäcklund
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du tror att du kan bidra med.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
831 22 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9993790