Säkerhetsspecialist till Quest Consulting
2026-03-13
Uppdragsbeskrivning
Säkerhetsfunktionen inom organisationen fungerar som stöd till verksamhetens olika avdelningar i alla typer av säkerhetsfrågor.
Inom säkerhetsfunktionen finns en sektion som arbetar med verksamhets- och säkerhetsskydd. I denna sektion finns en grupp som leds av en gruppchef och som utvecklar, leder och samordnar arbetet inom säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Inom sektionen finns även centrala specialister och strateger som arbetar med strategisk utveckling, ledning och samordning.
Gruppen samordnar och leder även resurser som finns inom respektive avdelning och projekt. Vidare finns en funktion som ansvarar för arbete med bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsarbete, civilt försvar, krisberedskap och arbete mot oegentligheter.
Uppdraget styrs och arbetsleds av gruppchef inom säkerhetsfunktionen och sker i nära samarbete med övriga verksamheter inom organisationen samt externa parter och intressenter.
Uppdraget innebär främst att bistå organisationen i arbetet med verksamhets- och säkerhetsskydd. Avsikten är bland annat att utveckla befintliga processer, rutiner och kompetensstöd inom organisationen.
Uppdraget baseras på organisationens verksamhet i förhållande till gällande lagar och regelverk inom området.

Dina arbetsuppgifter
Utgöra kompetensstöd och kontaktyta mellan verksamheten och den centrala säkerhetsfunktionen.
Tydliggöra säkerhetsorganisationens ansvar och rutiner kopplade till exempelvis upphandling, avtal, utvecklingsplaner, säkerhetsskyddsavtal, projektering, säkerhetsprövningar, informationssäkerhet, fysiskt skydd och förvaltning av säkerhetsskydd.
Vara behjälplig och delta i avdelningarnas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering.
Ta fram styrande dokument, rutiner och processer till stöd för verksamheten inom ramen för befintliga styrdokument.
Hantera sekretess- och säkerhetsskyddsklassificering av dokumentation.
Stödja kravhantering kopplad till säkerhetskänslig verksamhet.
Delta i och stödja genomförande av verksamhets- och säkerhetsskyddsåtgärder.
Samordna aktiviteter inom uppdraget tillsammans med övriga medlemmar i säkerhetsfunktionen.
Upprätta presentationsmaterial och protokoll.
Bidra till att öka kompetens och medvetenhet kring organisationens säkerhetsarbete genom planering och genomförande av utbildningsinsatser.
Specialisten rapporterar löpande sitt arbete till ansvarig chef inom säkerhetsfunktionen och förväntas kunna redovisa status avseende tid, kostnad och kvalitet.
Obligatoriska krav
Du ska ha minst fyra (4) års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskyddsarbete, där säkerhetsskyddslag (2018:585), säkerhetsskyddsförordning (2018:658) och ev LUFS har tillämpats i praktiska uppdrag, såsom riskbedömning, rutiner för säkerhetsskydd, säkerhetsklassning och/eller uppföljning.
Minst fyra (4) års dokumenterad arbetslivserfarenhet från verksamhetsskyddsarbete inom samhällsviktig verksamhet (exempelvis: Polisen, Försvarsmakten, energisektorn, transportsektor).
Du ska ha minst två (2) års yrkeserfarenhet av att självständigt ha genomfört eller ansvarat för framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt kontinuitetsplanering inom verksamhet med krav på systematiskt säkerhets- eller kontinuitetsarbete.
Du ska ha minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet och informationssäkerhet, exempelvis inom områden såsom säkerhetsklassificering, kravställning, riskbedömning eller implementering av säkerhetsåtgärder.
Meriterande krav
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsskydds- eller säkerhetsskyddsarbete inom spårbunden trafikverksamhet, exempelvis järnväg, tunnelbana eller spårväg.
Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta med verksamhetskydd i samhällsviktig infrastruktur.
Relevant akademisk eller yrkesrelaterad utbildning inom t.ex. säkerhet, juridik eller IT.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
