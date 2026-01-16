Säkerhetsspecialist till Eurenco Bofors AB
AxÖ Consulting AB / Säkerhetsjobb / Karlskoga Visa alla säkerhetsjobb i Karlskoga
2026-01-16
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
"För oss är säkerhet ett gemensamt ansvar.
Vi söker nu en person som vill arbeta nära verksamheten, bygga relationer och bidra till ett tryggt och väl fungerande säkerhetsarbete."
• Robert Sohlman, HSE-chef, Eurenco Bofors AB
Eurenco Bofors i Karlskoga verkar i en verksamhet där säkerhet är en grundförutsättning. Här utvecklas och tillverkas krut och sprängämnen för både civil och militär marknad, i en internationell koncern med verksamhet i flera länder. I Karlskoga är Eurenco en del av Björkborns industriområde - ett område där samverkan, struktur och tydliga arbetssätt är avgörande för att verksamheten ska fungera tryggt och långsiktigt.
Mot bakgrund av ett förändrat omvärldsläge och ökade krav på beredskap och samordning stärker Eurenco nu sitt säkerhetsarbete genom en roll med tydligt operativt fokus, placerad inom HSE-organisationen.
• Säkerhetsarbetet hos oss handlar om att skapa tydlighet och förutsättningar för verksamheten. Alla ska veta hur vi arbetar, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur vi samverkar - både internt och externt, berättar Robert.
Säkerhet som en integrerad del av verksamheten
Eurencos säkerhetsarbete spänner över flera områden: krisledning och nödlägesberedskap, fysisk säkerhet, personsäkerhet, samverkan med myndigheter och arbete inom Björkborns industriområde. Rollen som nu förstärks har ett särskilt fokus på att samordna och vidareutveckla dessa delar i nära dialog med verksamheten.
Det handlar om att säkerställa att strukturer, forum och arbetssätt är tydliga och ändamålsenliga, samt att organisationen har god förmåga att agera samlat vid behov. Arbetet sker i nära samverkan med chefer, funktioner inom bolaget och externa aktörer.
Som en del av Björkborns industriområde ingår Eurenco i ett etablerat samarbete med andra verksamheter på området, liksom med blåljusorganisationer och relevanta myndigheter. Rollen innebär att, inom sitt område, representera Eurenco i dessa sammanhang och bidra till ett gemensamt, väl fungerande säkerhetsarbete.
Samtidigt är Eurenco en del av en internationell koncern, där informationsutbyte och rapportering sker mot huvudkontoret i Frankrike. Det operativa säkerhetsarbetet drivs dock lokalt, med Karlskoga som bas.
En bred roll med många kontaktytor
Den aktuella rollen är bred och kontaktytan stor. Den omfattar såväl operativa säkerhetsfrågor som stöd och rådgivning till chefer och medarbetare. Kommunikation, pedagogik och förmågan att skapa engagemang är därför viktiga delar av uppdraget.
• För rätt person är det här en roll där man verkligen kan göra stor skillnad för vår verksamhet. Det finns ett stort värde i att skapa samsyn, bygga strukturer och bidra till att säkerhetsarbetet fungerar väl i vardagen, avslutar Robert.
Genom satsningen stärker Eurenco sin förmåga att arbeta långsiktigt och strukturerat med säkerhetsfrågor. Är du rätt person för jobbet? Skicka in din ansökan redan idag!
Exempel på arbetsuppgifter:
- Samordna och vidareutveckla Eurencos arbete inom säkerhet, krisberedskap samt brandskydd.
- Stödja chefer och verksamhet i säkerhetsrelaterade frågor.
- Delta i samverkan med myndigheter och externa aktörer inom områdena säkerhet och brandskydd.
- Delta i säkerhetsforum, bland annat inom Björkborns industriområde.
- Bidra till utveckling av styrande rutiner, arbetssätt och dokumentation.
- Följa omvärldsutvecklingen inom säkerhet och beredskap.
- Leda, genomföra och analysera hot-, risk- samt sårbarhetsbedömningar
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Relevant utbildning eller erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor i en industriell eller säkerhetskritisk verksamhet.
- God förståelse för krisberedskap, säkerhetsskydd och samverkan med interna och externa aktörer.
- B-körkort.
- Förmåga att arbeta både operativt och strukturerat med säkerhetsrelaterade frågor.
- Ett kommunikativt och pedagogiskt arbetssätt, med förmåga att skapa engagemang och samsyn.
- Vana att samarbeta med chefer och olika funktioner i organisationen.
- Hög integritet och gott omdöme i hantering av känsliga frågor.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Erfarenhet från säkerhetskritisk industri, arbete inom skyddsobjekt eller verksamhet med höga krav på säkerhet och beredskap är meriterande. Det är även positivt med vana av samverkan med myndigheter eller deltagande i säkerhetsforum.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Eurenco valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult
Emma Domare, emma.domare@axoconsulting.se
eller på 072-398 02 67
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet. Tjänsten kräver att du genomgår bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. Detta kan också medföra vissa krav på medborgarskap.
Skicka in din ansökan redan idag eller senast den 13 februari 2026. Urval sker löpande under ansökningsperioden så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och tillträde sker enligt överenskommelse.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eurenco Bofors AB Kontakt
Emma Domare 072-3980267 Jobbnummer
9689889