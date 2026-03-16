Säkerhetsspecialist
2026-03-16
Vi på Future People söker en säkerhetsspecialist till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker en senior konsult inom personsäkerhet och fysisk säkerhet för ett kvalificerat uppdrag i en samhällsviktig verksamhet. Uppdraget innebär att förstärka den operativa säkerhetsfunktionen i en organisation som befinner sig i stark utveckling och där hotbilden blivit mer komplex.
I rollen kommer du att arbeta nära organisationens säkerhetsfunktion och bidra till att planera, genomföra och följa upp operativa åtgärder inom personsäkerhetsområdet. Uppdraget innefattar både praktiskt säkerhetsarbete och utveckling av arbetssätt, rutiner och tekniska säkerhetslösningar.
Du kommer att ha en central roll i att stödja verksamheten i säkerhetsrelaterade frågor och bidra till en trygg och effektiv hantering av säkerhetshändelser.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Genomföra operativa riskbedömningar kopplade till plats, aktivitet eller uppkomna situationer
Ge stöd till verksamheten inför och vid arbete i riskmiljöer samt ge rådgivning vid säkerhetshändelser
Delta i incidentuppföljningar och bidra med analys samt förslag på åtgärder
Säkerställa att tekniska personsäkerhetslösningar såsom personlarm och andra larmfunktioner fungerar enligt fastställda krav
Stödja införande av nya säkerhetslösningar och vidareutveckling av befintliga system i samverkan med entreprenörer och interna funktioner
Genomföra platsbesök och kontroller i verksamheten för att säkerställa att säkerhetskrav och rutiner efterlevs
Ta fram, utveckla och implementera operativa rutiner och anvisningar inom personsäkerhetsområdet
Stödja verksamheten i frågor som rör bemötande, konflikthantering och hantering av hotfulla situationer
Dokumentera genomförda åtgärder, riskbedömningar och incidenter samt säkerställa korrekt diarieföring
Återrapportera status, avvikelser och förbättringsbehov till säkerhetsfunktionen
Samverka med interna funktioner, verksamheten i fält samt externa aktörer i säkerhetsrelaterade frågor
Delta i interna möten och samverkansforum samt bidra till koordinering av säkerhetsåtgärder
Krav för tjänsten:
Minst 10 års erfarenhet under de senaste 15 åren av arbete med säkerhetsskyddsfrågor
Minst 5 års erfarenhet under de senaste 8 åren av operativt arbete inom personsäkerhet, fysisk säkerhet eller närliggande säkerhetsområde
Minst 3 års erfarenhet av operativa riskbedömningar kopplade till säkerhet eller personsäkerhet samt implementering av personsäkerhetslösningar
Minst 5 års erfarenhet av hantering eller uppföljning av säkerhetsincidenter
Erfarenhet av samverkan med verksamhet, entreprenörer eller externa aktörer i säkerhetsfrågor inom ramen för SUA-avtal
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef inom säkerhetsskydd, alternativt haft rollen säkerhetschef eller säkerhetsskyddschef
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Minst 4 års erfarenhet av arbete inom energibranschen i Sverige
Minst 4 års erfarenhet av arbete kopplat till säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Uppdragsperiod: 1 maj 2026 - 1 maj 2027 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 23 mars 2026
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.
