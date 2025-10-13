Säkerhetsskyddsspecialist
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Verksamheten som bedrivs hos oss på Ellevio är samhällsviktig och en förutsättning för den svenska samhällsutvecklingen. Har du erfarenhet inom säkerhetsskydd och ett brinnande intresse för Sveriges säkerhet? Då är rollen som säkerhetsskyddsspecialist något för dig!
Om rollen som Säkerhetsskyddsspecialist
I och med att vi renodlar vår elnätsverksamhet bygger vi upp en säkerhetsskyddsorganisation som matchar Ellevios spännande resa för att elektrifiera Sverige. Ett starkt säkerhetsskydd är viktigare än någonsin och vi på Ellevio har ambitionen att aktivt fortsätta vårt arbete inom området för att ligga i framkant och av den anledningen söker vi en medarbetare till vårt team.
Som säkerhetsskyddsspecialist har du stora möjligheter att bidra till utvecklingen av säkerhetsskyddet inom Ellevio. I rollen arbetar du strategiskt och utvecklingsinriktat med säkerhetsskyddsfrågor inom bolaget. Du genomför särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och företräder Ellevio i samrådsprocesser för att nämna en del av hur en dag hos oss på Ellevio kan se ut. Du upprättar säkerhetsskyddsavtal och har kontakt med leverantörer, samverkansparter och stöttar våra projekt med din kunskap inom säkerhetsskydd. Resor inom Sverige förekommer.
Som säkerhetsskyddsspecialist ingår du i ett team som tillsammans arbetar för att stärka säkerhetsskyddet inom Ellevios samtliga områden.
Vem är du vi söker?
För att trivas i rollen tror vi att du som person har en hög integritet och är resultat- samt lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i snabbrörliga organisationer och vi ser gärna att du har erfarenheter från privata sektorn. En viktig del i rollen är att värdera kraven både utifrån lagkravsuppfyllnad samt ett affärsmässigt perspektiv där din kreativitet och pragmatiska förhållningssätt kommer att vara värdefullt. Du har god social kompetens och samarbetsförmåga. Du har god kännedom om lag, förordning och föreskrifter och vet var du kan hitta relevant information. Du är initiativtagande och fattar egna beslut inom ramen för dina mandat. Din svenska är mycket god i både tal och skrift och du har lätt för att förmedla ett budskap i såväl text som muntligt. Du är analytisk och noggrann med förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Omvärldsbevakning inom ditt område ser du som en naturlig del av arbetet.
• Relevant akademisk utbildning för tjänsten, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Flera års erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
• God administrativ förmåga
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kunskaper om energisektorn och elnätsverksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i projekt
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast 3 november.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta säkerhetsskyddschef Terje Steisjö på terje.steisjo@ellevio.se
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Ellevios rekryterare Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
.
Tester ingår som ett andra steg i rekryteringsprocessen. Vi använder oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett problemlösningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
