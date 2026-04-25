Säkerhetsskyddsspecialist - ansvar för exponering och avtal
Publiceringsdatum2026-04-25Om tjänsten
Vår kund befinner sig i ett uppbyggnadsskede inom säkerhetsskydd, där fokus ligger på att etablera ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt.
Vi söker nu en senior konsult som kan ta ett helhetsansvar för området exponering av säkerhetskänslig verksamhet, med särskilt fokus på hur verksamheten samverkar med externa aktörer såsom leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners.
I denna roll blir du anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag ute hos vår kund. Uppdragets längd är cirka 1 år. Dina arbetsuppgifter
Genomföra GAP-analyser avseende exponering av säkerhetskänslig verksamhet.
Ansvara för att planera, etablera, samordna och följa upp processer kopplade till exponering av säkerhetskänslig verksamhet.
Ta fram och vidareutveckla styrande dokument, rutiner och arbetssätt inom området.
Stödja arbetet med framtagande och årlig revidering av säkerhetsskyddsanalys (SSA), med fokus på exponering och leverantörshantering.
Implementera och följa upp åtgärder från SSA och säkerställa efterlevnad i leverantörsledet.
Agera operativt ansvarig och utredningsresurs i frågor kopplade till exponering av säkerhetskänslig verksamhet.
Ge stöd vid interna kontroller och revisioner inom säkerhetsskyddsområdet.
Medverka i dialog med interna beställare och externa parter vid säkerhetsskyddsöverenskommelser och kravställning.
Vi söker dig som
Flerårig erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd enligt gällande lagstiftning
Avancerad kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen
God kunskap om säkerhetsskyddsanalys (SSA) samt arbete kopplat till säkerhetsskyddsplan (SSP)
Erfarenhet av att genomföra GAP-analyser inom säkerhetsskydd eller närliggande område
Erfarenhet av internkontroll, revision eller uppföljning av säkerhetsrelaterade processer
Erfarenhet av processutveckling och etablering av styrande dokument, rutiner och arbetssätt
Mycket god förmåga att ta fram, strukturera och hantera dokumentation i komplexa miljöer
Erfarenhet av arbete med externa parter, leverantörer eller entreprenörer i säkerhetsrelaterade frågor
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av säkerhetsskyddsöverenskommelser (SSÖK)
Erfarenhet av förhandling, gärna i samband med leverantörsdialoger eller avtal inom säkerhetsskydd
Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet, exempelvis energi- eller infrastruktursektorn
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "75IJGE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
