Säkerhetsskyddshandläggare
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Säkerhetsjobb / Nynäshamn Visa alla säkerhetsjobb i Nynäshamn
2026-05-20
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Nynäshamn
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Arbetar du med säkerhetsskydd och vill bidra med dina kunskaper i en kreativ ochforskningsintensivverksamhet? Tycker du om att ha många kontaktytor såväl internt som externt? Dåkan FOI vara din nya arbetsplats. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ettsamhällsviktigt arbete!
Tillsammans med kollegor på säkerhetsskyddsenheten stödjer du verksamheten isäkerhetsskyddsarbetet samt stödjer lokal säkerhetschef. Arbetsuppgifterna spänner över helasäkerhetsskyddsområdet och erbjuder en variationsrik vardag.
I tjänsten som Säkerhetsskyddshandläggare arbetar du brett med olika områden inom säkerhetsskyddpå myndigheten. Du genomför bland annat säkerhetsprövningsintervjuer och administrerarsäkerhetsskyddade upphandlingar. Arbetet innefattar även hantering av säkerhetsskyddsklassificeradinformation och signalskyddsmateriel. Du kommer att administrera besöksansökningar både till Sverigeoch utomlands (Request for Visit) samt planera och hålla i utbildningar inom säkerhetsskydd för såvälinterna som externa målgrupper. Vidare ingår att administrera behörigheter och tillträden i passersystemsamt att löpande ge stöd till verksamheten i olika typer säkerhetsskyddsfrågor. Du bidrar också i arbetetmed informationssäkerhet.
Det här är en tjänst för dig som vill bidra till trygghet och säkerhet, bidra till ett robust och säkertsamhälle, samtidigt som du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara med och vidareutvecklaenhetens arbete.
Om enheten
Du kommer att ingå i lokala säkerhetsfunktionen med placeringsort Grindsjön som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd. Säkerhetsskyddsenheten styr och stödjer myndighetens verksamhet isitt säkerhetsskyddsarbete. Vi är representerande på FOI:s samtliga verksamhetsorter.
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns medTumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn. Den lokala AvdelningenVapen, skydd och säkerhet (VSS)bedriver avancerad forsknings-, utvecklings-och testverksamhet inom vapen, skydd och säkerhet.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-05-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Genomförd gymnasieexamen,
aktuell erfarenhet av operativt och administrativt säkerhetsskyddsarbete
aktuell erfarenhet av att ge aktivt stöd och råd i säkerhetsskyddsfrågor
B-körkort,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska.
Som person har du en hög grad av personlig mognad och ett högt säkerhetsmedvetande. Du arbetar strukturerat och tar själv ansvar för att driva dina uppgifter framåt. För att lyckas i rollen krävs att du haren god kommunikativ förmåga, kan utbilda och skapa förståelse för säkerhetsskydd och informationssäkerhet på ett pedagogiskt sätt. Då FOI och Säkerhetsskyddsenheten är i utvecklings- och tillväxtfas ser vi gärna att du är lösningsorienterad med en vilja att bidra i det gemensamma arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Relevant säkerhetsskyddsutbildning, exempelvis inom Försvarsmakten, Företagsuniversitet ellervia SSF,
erfarenhet av några av enhetens verksamhetsområden så som fysiskt skydd, teknisk bevakning,personalsäkerhet, signalskydd, informationssäkerhet eller säkerhetsskyddad upphandling,
erfarenhet av att handlägga förekommande ärenden inom säkerhetsskydd, vilket bland annatinnebär arbete med säkerhetsskyddad upphandling, säkerhetsprövning, informationshanteringenligt OSL eller rådgivning i säkerhetskyddsfrågor.
arbetat inom statlig sektor med liknande verksamhet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskninginom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplatsdär du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningentillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att byggaen relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver dettaerbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-06-09!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Sandra Wistrand. Fackligaföreträdare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 03000.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning medregisterkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Införsäkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimeradekopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaperoch erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kanlämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga. Så ansöker du Jobbnummer
9917634