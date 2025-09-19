Säkerhetsskyddschef tillika krisberedskapssamordnare
2025-09-19
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter. Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete. Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Som Säkerhetsskyddschef och samordnare för civil beredskap är du placerad i kommunledningsförvaltningens stab. Här ingår du i ett arbetslag bestående av drivna medarbetare med högt engagemang för de specialistområden de arbetar inom. Stabschefen är din närmsta chef i frågor som rör civil beredskap medan du är direktrapporterande till kommundirektören avseende säkerhetsskyddet. Du navigerar på en hög organisatorisk nivå och har stort mandat att driva frågorna i organisationen. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Klippans kommun har de senaste åren ägnat mycket tid och stor kraft åt att flytta fram positionerna kring krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Vi har en god grund att bygga vidare på och söker nu dig som med stort driv vill vara med och fortsätta att utveckla kommunens robusthet och motståndskraft. Det händer mycket inom vårt geografiska område kopplat till totalförsvarsplanering och vi söker dig som vill vara med och forma utvecklingen.
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete och totalförsvarsplanering. Det innefattar bland annat att samordna, stötta och vägleda våra verksamheter i arbetet med kontinuitetshantering, övning och utbildning. Du kommer att genom kunskapshöjande insatser medvetandegöra organisationen om hur vi organiserar oss och fungerar vid händelse av kris och ytterst krig. Du kommer att ansvara för kommunens krigsorganisation. Du har även ansvaret för att kommunen har ett gott säkerhetsskydd där du som säkerhetsskyddschef leder säkerhetsskyddsarbetet och ser till att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Du arbetar löpande med att säkerställa att vi som organisation lever upp till de krav vi har på oss inom området. Att omvärldsbevaka och följa utvecklingen är också en viktig del av ditt arbete. Du nätverkar löpande med relevanta aktörer såsom vår räddningstjänst, länsstyrelse och andra relevanta myndigheter. Kvalifikationer
• Du har relevant akademisk bakgrund inom exempelvis risk- och krishantering, statsvetenskap eller motsvarande
• Du har god förståelse för kommunens ansvar och roll kopplat till krisberedskap och civilt försvar
• Du har utbildning inom och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
• Du besitter långsiktig planeringsförmåga och färdighet i att arbeta med successiv uppbyggnad i den fortsatta utvecklingen av kommunens arbete med civil beredskap
• Du har en god kommunikativ förmåga och kan målgruppsanpassa det du förmedlar
• Du har erfarenhet av processledning och är bra på att möta verksamheter med ett engagerande förhållningssätt. Erfarenhet av att vägleda verksamheter kring kontinuitetshantering är meriterande
• Du är bra på att nätverka och utveckla samarbeten inom och utom kommunens gränser
• Du hanterar området som präglas av höga krav, föränderlighet och högt tempo genom att vara strategisk, sansad och med god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg.
Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner.
Tjänsten är säkerhetsklassad. Ersättning
